Плавающие тыквы

Ты любишь тыкву? Сегодня мы расскажем историю о необычном её использовании.

В далёкой Африке два мальчика сидели на берегу реки и наблюдали за дикими утками, которые плавали и искали пищу в камышах.

— У меня есть идея, — сказал Адунбе. — Давай поймаем пару уточек.

— Как? — спросил его друг Тор.

Адунбе рассказал ему свой план.

На следующий день мальчики вернулись к речке, неся в руках тыквы. Они аккуратно разложили их возле камышей — там, где утки любили искать пищу. Сначала уткам не понравились эти странные предметы и они испуганно отплыли назад. Но потом они привыкли к соседству тыкв и постепенно вернулись к камышам.

— Действуем дальше, — сказал Адунбе.

Мальчики взяли две большие тыквы, вычистили их содержимое. Проделав отверстия для глаз, друзья надели тыквы на головы и тихо вошли в воду. Так они и стояли в воде, из которой виднелись только их головы.

К тому времени утки уже не боялись плавающих оранжевых предметов, поэтому не беспокоились. Они продолжали искать пищу в камышах, и, когда пара уток приблизилась к тыквенным головам, мальчикам удалось быстро схватить их. Они обманули уток, заставив их поверить, что всё хорошо. Птицы привыкли к тыквам и не смогли распознать опасность.

Нам с вами нужно быть осторожными, чтобы не угодить в подобную ловушку, чтобы не привыкнуть к греху настолько, что мы уже не будем видеть в нём опасности. «Подплывая» слишком близко, легко попасться на опасный «крючок». Нельзя привыкать к злу.

В Библии часто звучит призыв бодрствовать. Что это значит? Быть начеку, не терять бдительность. Придёт плохая мысль — «плыви» от неё прочь. Например, если тебе захотелось присвоить чужое, скажи себе: «Иисус не стал бы воровать». И гони долой злые мысли. Если нужно, то и себя гони от предмета, который нестерпимо хочется украсть. Помни, что плохой поступок сначала рождается в голове. Поэтому не позволяй себе даже в мыслях допускать зло. Бог тебе обязательно поможет, если ты попросишь Его об этом.

По книге Хелен Робинсон «Вокруг света»

