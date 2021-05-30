Отказ от курения необходим в условиях пандемии

Курение и вейпинг возглавляют список опасных привычек во время пандемии COVID-19. Коронавирус поражает дыхательную систему, поэтому любой человек с повреждёнными лёгкими может стать уязвимым.

Исследование, опубликованное в китайском медицинском журнале, выявило: у 78% пациентов с COVID-19, которые в прошлом были или являются курильщиками, вероятность развития пневмонии была в 14 раз выше, чем у некурящих.

Исследование, проведённое в 2018 году и описанное в Европейском журнале общественного здравоохранения, выявило, что курение повышает риск госпитализации с гриппом и снижает эффективность вакцины у пожилых людей.

Существует большое количество исследований, доказывающих, что курение раздражает лёгкие и подавляет иммунную функцию. Вредная привычка ослабляет сердце, а это ещё один фактор риска для тяжёлого протекания болезни.

Существует вероятность того, что вейпинг сделает человека более восприимчивым к заражению COVID-19, потому что клетки не могут эффективно бороться с вирусом. Также вейпинг усугубляет последствия, потому что лёгкие не могут очиститься от патогенов.

Смотрите программу «Дышите свободно». Миллионы людей смогли освободиться от зависимости благодаря этой методике.

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.