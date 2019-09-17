Вино: полезно ли для сердца?

Верно ли, как говорят некоторые, что потребление вина благотворно влияет на состояние сердца и сосудов, а также предотвращает инфаркт? О чём говорят последние исследования?

Несколько десятилетий нас убеждали, что умеренное употребления вина и алкогольных напитков полезно для здоровья. Несомненно, это положительно сказалась на финансовом положении производителей алкоголя. Но в последние годы появились исследования, указывающие на многочисленные негативные последствия употребления вина и алкогольных напитков. Вот какие выводы можно сделать из этих недавних исследований:

1 Положительная оценка влияния вина и других алкогольных напитков на здоровье в целом обусловлена не столько научными данными, сколько культурными и экономическими факторами, иными словами, легендами о вине.

2 Согласно исследованию Калифорнийского университета (Сан-Франциско), в эпидемиологических исследованиях, связывающих умеренное потребление алкоголя со снижением смертности, допущены систематические серьёзные ошибки при сборе данных. Следовательно, их выводы не могут считаться надёжными.

3 «Умеренное» потребление крепкого алкоголя (менее 30 г в день, что эквивалентно 150 мг вина, 2 стаканам пива или рюмке ликёра) вызывает нежелательные последствия:

■ повышается риск развития рака груди, печени, ротовой полости, горла, пищевода и др.;

■ повышается кровяное давление;

■ создаётся предрасположенность к неумеренному потреблению алкоголя со всеми сопутствующими последствиями.

4 Ни один алкогольный напиток, в том числе и вино, не может считаться лекарственным средством.

Виноградный сок намного лучше вина. Виноград, особенно его кожица и косточки, — вот истинный источник ресвератрола и других полезных веществ, защищающих сердце. Пользу, которую приписывают вину, можно с большой лёгкостью и без побочных эффектов получить, употребляя виноградный сок.

В свете последних научных исследований вполне актуально звучит совет премудрого царя Соломона: «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид» (Библия, книга Притчей 23:31, 32).

Осень — благодатное время сбора урожая винограда. Виноградный сок домашнего приготовления называют цельным, потому что в нём содержатся все три части ягод винограда: мякоть, семена и кожица. Каждая из этих частей имеет свой состав, и вместе они образуют сильнодействующий целебный продукт. Готовый виноградный сок, продающийся в магазинах, не содержит клетчатки. Приобретая прозрачность, он теряет часть полезных свойств.

Благодаря таким полифенолам, как ресвератрол, и другим фитохимикатам сок из цельного винограда:

■ разжижает кровь,

■ предотвращает образование тромбов и сгустков,

■ расширяет артерии и защищает их от воздействия избыточного холестерина,

■ тонизирует сердце,

■ очищает печень,

■ стимулирует циркуляцию крови в системе воротной вены, собирающей кровь из кишечника, защищает от рака и обладает множеством других благотворных свойств.

Предпочтителен красный или чёрный виноград.

Джордж Памплона-Роджер,

«Здоровое тело»,

«Полезные напитки»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2019 г.