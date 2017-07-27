Посвящение музея Библии состоялось в Заокском университете

Открытие музея состоялось 1 июля сразу после торжественного богослужения, посвященного выпуску студентов университета 2017 г. В музее представлены редкие экземпляры Священного Писания на разных языках.

В год празднования 500-летия протестантской Реформации и в связи с 25-летием работы Института перевода Библии, на базе Заокского университета Церкви Адвентистов Седьмого Дня и Института перевода Библии им. М.П. Кулакова создан музей Библии.

В церемонии посвящения приняли участие ответственные служители и руководители Церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона.

Участники церемонии познакомились с краткой историей создания музея и целым рядом редких экземпляров Священного Писания на разных языках, выставленных для обозрения посетителями музея. Среди экспонатов выставки очень древние книги, как например, Библия Лютера, Новый Завет Эразма Роттердамского, Вульгата — Библия на латинском языке, подаренные в свое время библиотеке Заокской духовной академии Тульской областной библиотекой. Планируется постоянно пополнять коллекцию музея и расширять экспозицию. Музей Библии призван привлечь дополнительное внимание к Книге, имеющей непреходящую ценность и значение и сегодня.

Информационная служба ЕАД

Источник: ProСhurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2017 г.