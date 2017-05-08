Откуда произошёл фашизм

Вглядываясь в Германию 30-х годов прошлого века, создаётся впечатление наличия какой-то потусторонней силы, сумевшей всего за 3 – 4 года перевернуть психологию религиозных добропорядочных немцев. Откуда же берёт своё начало идеология фашизма?

Изучая корни идеологии и символики фашизма, мы неожиданно для себя приходим в Древний Тибет и в сатанинские тайные общества. Именно оттуда берут своё начало идеология и эмблемы фашизма.

Свастика — древний восточный знак, символизирующий солнце и вечность. В 1908 г. Гвидо фон Лист, основатель германской мифологии, имевший целью воссоздать былое могущество древних тевтонов, включает в свою работу труды Е. Блаватской.

Во время первой мировой войны немцы начинают носить свастику как охранительный амулет. Символами различных министерств становятся руны сиг (смерти), хагал (разрушения) и т. д. Тогда же по приказу Гиммлера архитектор Бартес реконструирует для него замок Вевельсберг, который должен был стать центром ордена СС. По его плану после покорения России должно было быть создано рыцарское государство СС во главе с великим магистром Гиммлером. Вокруг замка планировалось создание целого города, имеющего форму копья, обращённого на север. Главными в этом городе должны были быть институты астрологии, астрономии и мифологии. И если город так и не был построен, то замок вскоре был реконструирован. Каждая из его комнат была оформлена в средневековом стиле с использованием потусторонней (часто восточной) мифологической символики. В северной башне находился зал с 12 колоннами и полом с мозаикой в виде свастики. Под главным залом располагалась Валгалла, где происходили церемонии, посвящённые мёртвым офицерам (рыцарям) ордена СС. В склепе горел вечный огонь. После гибели или смерти члена ордена СС его перстень возвращался Гиммлеру, который помещал его в специальную урну, символизирующую связь мёртвых членов ордена с живыми.

Обряды, совершаемые в этом замке высшим руководством фашистской Германии, были почти точной копией собраний общества князя тьмы. Высшие сановники рейха постоянно пользовались услугами спиритистов (вызывателей духов умерших) и колдунов. Буквально каждая мелочь в имперском аппарате осуществлялась согласно положениям чёрной магии.

Сегодня также известно об участии вождей фашизма Гитлера и Муссолини в колдовских и оккультных сеансах, а также и то, что перед проведением того или иного мероприятия они обращались за советом и помощью к астрологам, хиромантам и медиумам.

Итак, фашизм был религией, а его основатели и последователи — глубоко верующими и преданными своему делу людьми. Благодаря этому при помощи своего господина — дьявола, они создали страшную империю, бросив вызов Самому Богу и всему человечеству! После Второй мировой войны, казалось, фашизм исчезнет навсегда. Но прошли годы, и изуверские идеи обретают вновь всё большую популярность. Сегодня уже созданы многочисленные фашистские партии, состоящие, в основном, из молодёжи. По приметам, о которых рассказал Сам Господь Своим ученикам, вместе с другими лжерелигиями, фашизм выступает против народа Божьего в последние дни земной истории. Как важно особенно сегодня всем и каждому быть начеку, искать руководства и защиты Божьей, «потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить… Бог же всякой благодати… вас… да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» (1 Петра 5:8, 10).

Алексей Опарин, «Религии мира и Библия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.