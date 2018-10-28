Реформация: как это было и что нам до того?

Уважаемые знатоки, внимание: вопрос. А, точнее, вопросы:

Чем знаменита виттенбергская церковь?

Кто такие «жидовствующие»?

К какому направлению христианства принадлежал Владимир Даль?

Если у вас возник вопрос «А разве в христианстве вообще есть какие-то направления?», то срочно начинайте читать подборку наших статей. Если у вас вызвал затруднение какой-то из предложенных вопросов, выбирайте подходящую статью и удивляйтесь.

SOLA SCRIPTURA. Только писание

Знакомы ли вам 5 основных принципов, которые были выдвинуты Реформацией и которые сейчас составляют основу вероучения протестантских церквей? Вот они.

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31 октября — День Реформации

Сейчас Библию можно купить в каждом книжном магазине на вашем родном языке, во всевозможных переводах. Но стоит помнить, что так было не всегда. Что свобода исследовать Священное Писание досталась потом и кровью верующих, любящих Бога людей, для которых истина была важнее свободы и жизни. 31 октября — день Реформации. Откройте для себя её великое значение!

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Возвращение к Священному Писанию

Реформация настолько решительно ворвалась в мир, что трудно найти какое-либо иное историческое явление, которому больше бы соответствовали слова: «Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить её» (Откровение 3:8), хотя попыток затворить эту дверь было сколько угодно.

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Что изменила эпоха Реформации в Европе

Когда Кальвин выступил со своей программой религиозного обновления в Женеве, это был самый развращённый город в Европе. В Женеву люди съезжались, чтобы расслабиться. Это был европейский центр венерических заболеваний того времени. И представьте себе, что с течением одного поколения этот город коренным образом меняется! Реформация изменила мышление жителей Европы, нравственность, отношение к труду и друг к другу.

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Реформация дала толчок развитию медицины

Нам нравятся сказки о прекрасных принцессах и принцах, но, если бы мы узнали, что они мылись один, в лучшем случае, два раза в год, наше отношение к ним несколько изменилось бы. Мусор в те времена выбрасывали из окон или дверей прямо на улицу. Поэтому средневековая улица, особенно осенью и весной, представляла собой болото, состоящее из помоев. Исторические хроники сохранили известие о том, что однажды король Франции Филипп II Август упал в обморок, когда открыл окно своего дворца, а ветер подул со стороны города. Запах, действительно, был нестерпимый… И вот во тьме Средневековья стал распускаться прекрасный цветок Реформации. Вдруг повеяло свежестью и прогрессом.

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Влияние Реформации на образование

В начале ХХ века в странах с преобладанием язычества уровень грамотности колебался от 0% до 20% населения, в странах католических — от 40% до 60%, а в протестантских странах — от 94% до 100%. И это не случайно, ведь для выживания и процветания Реформации совершенно необходима была повсеместная библейская грамотность всех слоёв общества. Кальвин считал, что образование должно быть связано с учением Христа, с искуплением. Иначе греховность человека и образование начнут порождать чудовищ. Вы знакомы с чудовищами? Грустно, когда образование остаётся, а великое его предназначение утрачивается.

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Реформация на Руси

Уж больно нерусское слово это — «Реформация». Зато само явление очень даже русское. Известно ли тебе, дорогой читатель, что попытка церковной реформы на Руси произошла задолго до западноевропейской реформы? Так что Русь была впереди планеты всей! И посеяли семена реформы отнюдь не иностранные миссионеры: зародилась она в лоне Русской православной церкви и была возглавлена самим московским митрополитом.

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Реформация в России и в Европе: в чём разница?

В 2017 году христианский мир отметил 500-летие Реформации. В 1517 году Мартин Лютер бросил вызов католической церкви. Первоначальная критика церкви со стороны Лютера была направлена против продажи индульгенций — бумажек для прощения грехов. Папу римского Лютер назвал антихристом. В России же понятия «индульгенций» не существовало. Приношения и дары не носили спасительной функции. Русская Церковь была во всём согласна с Мартином Лютером, объявившим папу римского антихристом и отнёсшим «царство зверя» к католической церкви. Нужна ли в таком случае церковная реформа на Руси?

Читайте далее: Реформация в России и в Европе: в чём разница?

Год Реформации: выводы и уроки

Если спросить среднестатистического россиянина, кто такие протестанты, в лучшем случае он пожмёт плечами. Более того, общественному мнению навязываются стереотипы, будто христиане-протестанты (лютеране, баптисты, адвентисты седьмого дня и прочие конфессии) — это нечто чуждое для российского общества. Неграмотность в вопросах религии приводит к абсурдным решениям и печальным последствиям.

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Лютер: жизнь монаха – что может быть скучнее?

Хотите посмотреть хороший фильм? Посмотрите фильм «Лютер» (2003). Мартин Лютер в нём — обычный человек, отнюдь не святой, но искренний и смелый. В фильме есть и любовь, и кровь, но, самое главное, что становится абсолютно ясно: Реформация рано или поздно должна была произойти, и нам очень повезло родиться после неё.

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Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2018 г.