Откуда у каина жена?

В 1925 году состоялось одно из самых громких судебных разбирательств в истории США — дело Джона Скоупса, или так называемый Обезьяний процесс. Один из вопросов, возникших в суде, касался жены Каина!

Группа христиан (так называемых фундаменталистов) выдвинула требование запретить преподавание эволюции в школах. Был принят соответствующий акт. Скоупса, школьного учителя, обвинили в нарушении этого акта. Он находился на скамье подсудимых. Брайан Дженнингс, бывший при Вудро Вильсоне государственным секретарём США, был на стороне фундаменталистов и, следовательно, выступал на стороне обвинителя. Но Брайан проиграл дело. Один из вопросов, возникших в суде, касался жены Каина! Неспособность дать ответ на этот вопрос послужила причиной того, что в прессе начали высмеивать христиан-фундаменталистов. К сожалению, многие христиане и сегодня не способны ответить на этот вопрос.

Так откуда же у Каина жена?

В Библии Адам назван первым человеком. Читая книгу Бытие, можно убедиться, что у Адама и Евы были дети: Каин и Авель. Каин убил Авеля и стал изгнанником. Писание учит, что после изгнания жена Каина «зачала и родила Еноха» (книга Бытие 4:17). Но откуда у него жена? Разве кроме линии Адама были ещё люди на земле?

В Бытие 3:20 написано, что Ева стала «матерью всех живущих», а также в книге Деяния Апостолов 17:26 написано, что Бог от одной крови «произвёл весь род человеческий». Это значит, что кроме линии Адама на планете не существовало никаких других людей. Внимательно читая Писание, мы можем заметить, что Адам «родил сынов и дочерей» (книга Бытие 5:4). В то время женились на сёстрах.

Но разве Библия не запрещает близкородственные браки?

Наглые ругатели, о которых Библия нас предупреждает во 2 послании Петра 3:3, часто насмехаются и говорят: «Но ваша Библия запрещает жениться на родственниках! Или ваш Бог потакает инцесту? Видите, в Библии полно противоречий!»

Нужно понимать, что закон, запрещающий близкородственные браки, был дан во времена Моисея, т. е. уже после потопа, а до этого близкородственные браки не были чем-то необычным. Например, Авраам женился на своей сестре по отцу (книга Бытие 20:12).

Закон начинает своё действие только после того, как он принят. Например, если бы кто-то принял закон, запрещающий рекламировать алкоголь по телевизору, то наказать нарушителя этого закона можно было бы только после вступления его в силу. Нельзя наказать человека за нарушение закона до принятия самого закона! Совершенно нелогично обвинять христиан в непоследовательности в данном вопросе по простой причине: закон, запрещающий близкородственные браки, был дан намного позже потопа.

Разве это не приводило бы к генетическим проблемам?

Когда сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, то ДНК мужчины, которую несёт сперматозоид, соединяется с ДНК женщины, содержащейся в яйцеклетке. У всех людей на планете есть генетические ошибки. У близких родственников эти ошибки находятся в тех же самых местах ДНК, что приводит к различным генетическим заболеваниям. Если же мужчина и женщина не являются близкими родственниками, то у одного из них может быть «хороший» ген там, где у другого «поломка», и ребёнок родится здоровым.

Итак, проблема близкородственных браков заключается в том, что они чреваты различными генетическими дефектами. Например, в средние века королевские семьи часто женились на родственниках, чтобы сохранить своё наследство. В частности, у мужской испанской линии Габсбургов это привело к болезни — макрогении (болезнь, при которой челюстная кость развивается до огромных размеров). Всё это связано с накапливающимися мутациями в геноме человека, которых с каждым поколением становится всё больше, поэтому человек на самом деле не эволюционирует, а деградирует!

А теперь мысленно вернёмся к тому моменту, когда этих мутаций не было вообще: к моменту сотворения Адама и Евы. Они были сотворены Богом идеальными: без генетических ошибок и дефектов. После грехопадения мир начал разрушаться, и мутации (т. е. дефекты ДНК) начали накапливаться из поколения в поколение. Поначалу эта проблема не была заметна, ошибок было немного. Но со временем их становилось всё больше, и Бог запретил близкородственные браки.

Итак, во времена Каина проблемы генетических ошибок не существовало, потому что их не накопилось так много, как сейчас, поэтому он спокойно мог взять в жёны свою сестру.

По материалам bibleap.com

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.