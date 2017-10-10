Откуда возникает зависть?

Что происходит с компьютером, когда он зависает? Он перестаёт выполнять свои задачи, направляя все ресурсы на устранение сбоя в системе. Почти тот же самый сбой происходит в нашем разуме, когда там появляется зависть. Вся внутренняя созидательная программа жизни, радость и энтузиазм останавливаются, и уже нет покоя от того, что кому-то лучше, чем тебе.

Когда у одного мальчика спросили, что такое зависть, он подумал и ответил: «Зависть — это когда кто-то сидит на коленках у моего папы, а мне так сильно хочется быть на его месте».

Известный французский философ Рене Декарт говорил: «Нет ни одного порока, который так вредил бы благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только огорчают самих себя, но и омрачают также радость других». Свои наблюдения по этому поводу оставил нам мудрейший царь Соломон: «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это — суета и томление духа!» (Екклесиаста 4:4). Вот и мы суетимся и томимся порой от того, что не только успех, но даже чужой труд пробуждает в нас чувство зависти.

В мире бесконечного потока информации постоянно появляется множество поводов завидовать и страдать от явного несоответствия объекту зависти. Множество передач о жизни звёзд заставляет молодых людей завидовать им, так как они осознают, что достичь тех же благ не смогут.

В 1999 году был напечатан ряд статей о влиянии идеального образа куклы Барби на психику девочек. Девочки идентифицируют себя с Барби и мечтают соответствовать её идеальным внешним данным. С возрастом оказывается, что философия жизни Барби настолько несовместима с реальной жизнью, что эта пропасть между иллюзией и реальностью может быть причиной множества депрессий. Затем на смену Барби приходят глянцевые журналы с идеальными моделями, гламурными вещами и звёздной жизнью. По сути, зависть раскрывается как глубокое чувство разочарования в своих достижениях, чувство несостоятельности и несовершенства.

Откуда же возникает это вредоносное чувство? Давайте взглянем на истоки. Каков был первый грех на этой земле? Сатана в образе змея искушал Еву отведать плод с дерева познания добра и зла, чего Бог делать не позволял под страхом смерти: «И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги…» (Бытие 3: 4, 5). А! Бог что-то приберёг для себя! Чего-то нам недодал, чтобы мы не смогли быть как Он! Хотим быть как Бог!

Потом их сын Каин позавидовал брату Авелю, потому что дар того был принят Господом, а его собственное приношение — нет (Бытие 4:5). Сыновья Израиля из зависти продали своего брата Иосифа в Египет (Деяния 7:9). Царь Саул пытался убить беззащитного Давида, когда почувствовал, что народ любит этого храброго юношу больше, чем его самого (1 Царств 18:7–9).

В законе Божьем, Десяти Заповедях, в последней из них речь идёт именно о зависти, где всё сводится уже не на уровень дел и слов, а на уровень мысли и желания: «Не желай… ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:17).

Понятно, когда речь идёт о запрете идолопоклонства, убийства, кражи, лжи, но как запретить себе не желать? Возможно ли это?

Когда зависает компьютер и вся его работа останавливается, мы понимаем, что есть выход из этого состояния — перезагрузка. Но одно дело компьютер, где достаточно лишь нажать кнопку, другое дело — человеческий мозг. Но выход есть… Потому что есть Господь, Который дал Свой Закон и Который готов нам помочь этот Закон соблюдать. Попросим Бога запустить перезагрузку?

Александр Сильченко

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.