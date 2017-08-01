Земное и небесное святилища

Земное святилище было прообразом святилища, которое находится на небесах. Сегодня в нём служение Первосвященника выполняет Сам Иисус Христос. Он предстал перед лицом Бога Отца со Своей кровью, пролитой на Голгофе за грехи людей. «Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворённою… и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошёл во святилище (небесное) и приобрёл вечное искупление» (Евреям 9:11, 12).

Как сообщает Библия, Иисус Христос сейчас в небесном святилище выполняет служение Первосвященника — посредника для всех людей. «Христос вошёл не в рукотворённое святилище, … но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие» (Евреям 9:24).

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа» (1 Иоанна 2:1).

«Сей (Иисус Христос), как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евреям 7:24, 25).

«Христос Иисус… одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34).

Из вышеприведённых библейских текстов очевидно, что сейчас Иисус Христос — Первосвященник, ходатайствует за людей непосредственно перед Богом Отцом в небесном храме. В Библии не найти текстов, где верующие христиане через иных посредников, кроме Иисуса Христа, имели бы доступ к Богу Отцу.

Наоборот, есть слова апостолов, указывающие, через Кого мы можем обратиться к Небесному Отцу: «Через Него (Иисуса Христа)… имеем доступ к Отцу» (Ефесянам 2:18).

Священное Писание учит, чтобы верующие со своими молитвами обращались непосредственно к Творцу — Иисусу Христу.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.

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