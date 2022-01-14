Отменить нельзя соблюдать ― где поставить запятую?

Иисуса часто обвиняли в том, что Он нарушает закон. Как на самом деле относился к заповедям Христос?

Иисус знал, что недоброжелатели готовы ухватиться за любое Его слово, которое можно исказить в свою пользу. Он знал и о предрассудках многих Своих слушателей, а потому не говорил ничего, что могло бы поколебать их веру в предписания, сообщённые через Моисея. Христос когда-то Сам установил нравственный и обрядовый законы. Он пришёл не для того, чтобы подорвать доверие к Своим же указаниям. Именно из-за Своего величайшего почтения к закону и пророкам Он стремился разрушить стену преданий, огораживавшую иудеев. Отвергая ложные толкования закона, Он всеми силами оберегал Своих учеников от нарушения жизненно важных правил, заповеданных им.

Фарисеи гордились своим послушанием закону, но они столь мало знали о его применении в повседневной жизни, что слова Спасителя прозвучали для них как ересь. Когда Он расчищал мусор, под которым была погребена истина, они думали, что Он уничтожает саму истину. Они шептали друг другу, что Он пренебрегает законом. Прочитав их мысли. Он ответил: «Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить» (Евангелие от Матфея 5:17). Тем самым Иисус опроверг обвинение фарисеев. Он пришёл в мир, чтобы подтвердить священные требования того закона, в нарушении которого Его обвиняли. Если бы Закон Божий можно было изменить или отменить, тогда Христу не нужно было бы выносить все последствия наших грехов и умирать на кресте позорной смертью. Он пришёл для того, чтобы открыть истинный смысл Закона Божьего.

Сострадая человеку, Бог даровал нам Свои святые заповеди. Они даны не для того, чтобы ограничить нашу свободу, но чтобы защитить от греха и его последствий. Стремясь сделать нас счастливыми, Господь установил Закон, повинуясь которому мы обретаем радость.

Закон был дан, чтобы обличить людей в грехе и открыть им, насколько они нуждаются в спасении. И сегодня Закон действует подобным образом. Он, как зеркало, показывает нашу греховность и приводит нас к Христу, чтобы мы были омыты и оправданы верою в заслуги Спасителя.

Иисус сказал: «Доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Евангелие от Матфея 5:18). Солнце, сияющее на небесах, земля, на которой ты живёшь, являются свидетелями Господа, подтверждающими, что Его Закон неизменен и вечен. Даже если небо и земля исчезнут, Божественные заповеди останутся: «Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадёт» (Евангелие от Луки 16:17). Прообразы, указывавшие на Иисуса как на Агнца Божьего (например, система жертвоприношений), упразднены Его смертью, но Десять заповедей столь же незыблемы, как и престол Господень. «Закон Господа совершен, укрепляет душу» (Библия, книга Псалтирь 18:8). Зачем отменять то, что совершенно?

Раввины считали, что пропуском на небеса является их праведность, но Иисус объявил о несостоятельности подобных надежд. Праведность фарисеев представляла собой соблюдение обрядов и теоретическое знание истины. Раввины считали себя святыми благодаря собственным усилиям в соблюдении Закона. На самом же деле они разделили религию и праведность. Хотя они очень скрупулёзно выполняли ритуалы, их жизнь была безнравственной и испорченной. Со своей так называемой праведностью они никогда не смогли бы войти в Царство Небесное.

Во времена Христа одно из величайших человеческих заблуждений состояло в том, что простое согласие с истиной и есть праведность. Однако опыт показывает, что теоретического познания истины недостаточно для спасения души. Это познание не ведёт к праведности. Ревностное отношение к тому, что называется богословской истиной, часто сопровождается ненавистью к истине, воплощённой в жизни.

Самые мрачные страницы истории испещрены преступлениями, совершёнными религиозными фанатиками. Фарисеи считали себя самыми набожными в мире, но их так называемая ортодоксальность привела к тому, что они распяли Господа. Та же опасность существует и сегодня. Многие считают себя христианами просто потому, что придерживаются определённых богословских догм. Но они не воплощают истину в практическую жизнь. Люди могут исповедовать веру в истину, но если это не делает их искренними, добрыми, терпеливыми, сдержанными и духовными, то такая вера становится проклятием для них, а через них — проклятием миру.

Праведность, которой учил Христос, — это подчинение сердца и жизни воле Божьей. Грешники могут стать праведными тогда лишь, когда они верят в Бога и поддерживают живую связь с Ним. Тогда подлинное благочестие возвысит их помыслы и облагородит жизнь, тогда внешние формы религии будут соответствовать внутренней чистоте христианина, тогда обряды, составляющие часть служения Богу, перестанут быть бессмысленными, как у лицемерных фарисеев.

В Нагорной проповеди Иисус рассматривает каждую заповедь отдельно, объясняя всю широту и глубину их смысла. Не изменяя ни одной йоты Закона, Иисус показывает, какие важные принципы заложены в них, и открывает роковую ошибку иудеев, повиновавшихся Богу только наружно. Он говорит, что злое помышление или похотливый взгляд являются нарушением Закона Божьего:

«Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своём» (Евангелие от Матфея 5:27, 28).

«Сказано также, что если кто разведётся с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Евангелие от Матфея 5:31, 32).

Всякий, кто допускает малейшую несправедливость, нарушает Закон и нравственно деградирует. Убийство сначала возникает в мыслях. Тот, кто вынашивает в своём сердце ненависть, вступает на путь убийцы, и его молитвы отвратительны Богу:

«Вы слышали, что сказано древним: “не убивай, кто же убьёт, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной. Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Евангелие от Матфея 5:21–24).

Многие люди ревностно участвуют в богослужении, в то же время пребывая в ссоре со своими братьями, хотя можно было бы и помириться. Бог требует сделать всё возможное, чтобы восстановить согласие. До тех пор, пока этого не произойдёт, Господь не сможет принять их служение. Долг христианина в этом случае ясно определён.

Прелюбодеяние рождается в мыслях, убить можно и словом, ненависть и нежелание мириться тоже приравниваются к убийству — как видим, Христос не просто подтверждает, что заповеди нужно соблюдать: Он расширяет, раскрывает их глубинный смысл. Не к упразднению Закона Он призывает, а к исполнению не просто буквы, но и духа Закона. Господь хочет видеть не только внешне правильных людей, Ему важно чистое сердце. И Десять заповедей дороже Ему не на каменных скрижалях, но написанные в сердцах людских и исполняемые ими с любовью. Господь пообещал сделать это для тех, кто ищет Его: «Вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Библия, Послание евреям 8:10).

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2022 г.