Отпуск — это не роскошь

Некоторые испытывают почти чувство вины за то, что позволили себе отпуск. Вы не из их числа?

Считать отпуск непростительной роскошью — большое заблуждение. Не отдыхать самому — грех против собственного здоровья. Не давать отдыхать другим — двойной грех. Мой муж сбежал на неделю из столицы: отпуск. У него столько планов на эти несколько дней: грядки сделать, древесину обработать, деревья посадить… Для него это отдых после напряжённой работы в госучреждении. Но что я вижу? Он стоит с мотокультиватором посреди огорода и постоянно решает по телефону рабочие вопросы. Звонят люди, прекрасно знающие, что у человека отпуск. Ну как так? Задала этот вопрос мужу. Он говорит: «Надо в деревню ехать, там связи нет». Но можно одним нажатием кнопочки устроить «связи нет». Просто отключиться от этой стрессовой сферы и настроить организм на птичек, пчёлок и ароматы луга. И нужно позволить себе это. Вы так умеете? Иначе это уже не отпуск, а работа на удалёнке.

Одна из десяти заповедей Закона Божьего повелевает останавливать работу каждую субботу. Сутки покоя. Лично меня эта заповедь спасает. Физически. В пятницу вечером (библейская суббота начинается с захода солнца) я прекращаю дела (а им ни конца, ни края нет) и в прямом смысле вхожу в покой. Бог разрешает мне сделать остановку. И не просто разрешает, а заповедует. Задач полно, но я подчиняюсь Творцу и со спокойной совестью прекращаю повседневные дела. Общаюсь с родными, читаю, размышляю, иду в церковь, молюсь, пою, гуляю, вкусно ем (об этом я забочусь накануне).

Но Бог предусмотрел для человека не только ежедневный (ночной сон) и еженедельный (суббота) отдых. Если внимательно почитать Библию, то мы видим, что несколько раз в год весь народ собирался на праздники. Одним из таких торжеств был праздник кущей. Семь дней люди жили в сооружённых из ветвей шалашах, радовались, веселились и славили Бога. Это было обязательно. Бог, заповедуя такой отпуск, знал, что у людей всегда есть дела и заботы. Знал Он и о трудоголиках, которые просто не умеют отдыхать и испытывают настоящие угрызения совести, когда выдаётся возможность расслабиться. Бог заповедовал отдыхать! Это не роскошь какая-то, не блажь, не тунеядство. Это залог здоровья. Тот, Кто сотворил нас, лучше нас самих знает, как мы устроены и что нужно нам для счастья. Поэтому просто примите как данность, что отпуск свят (и чужой тоже!). Не обязательно ехать на море, просто смените обстановку или вид деятельности. Некоторые не умеют отдыхать, оставаясь дома. Таким людям важно куда-то выбраться. Хоть на берег речки с палаткой.

Когда вы последний раз сидели у костра? Когда смотрели на звёзды? Когда гуляли по лесу, дыша полной грудью? Друзья, лето! Даже если вы сам себе ИП или самозанятый, если вы единственный кормилец в семье, отпустите себя в отпуск. Всех денег не заработать, а пожить ещё хочется. И желательно не в больнице. И не дома в горизонтальном положении. Разрешите себе отдохнуть (сэкономите на лекарствах).

У меня есть знакомый ИП, который больше 15 лет не был в отпуске. Он, вроде бы, жалуется на это, но в то же время чувствуется некоторая гордость: мол, вот я какой трудяга. Любому трудяге нужно иногда отдыхать, чтобы организм мог восстановиться и с готовностью решать новые жизненные задачи.

Вы работодатель? И вы хотите иметь энергичных и здоровых сотрудников? Не препятствуйте им пользоваться законным отпуском.

У вашего коллеги отпуск? Постарайтесь решить вопросы без его участия. Просто представьте, что он вне зоны доступа. Дайте человеку отдохнуть.

Друзья собрались в отпуск? Не завидуйте, а порадуйтесь за них: они молодцы, потому что смогли найти такую возможность.

Отпуск у вас? Проведите его так, чтобы после него чувствовать себя отдохнувшим. Попросите коллег по возможности не беспокоить вас. В конце концов, отключите телефон. Обязательно сделайте что-то запоминающееся. Например, выберитесь с семьёй на природу, поживите несколько дней в палатке.

Отдыхайте! И давайте отдыхать другим! Это не роскошь, а правило жизни.

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2023 г.