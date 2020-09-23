Ответы Бога, Которого я не знала

Когда в 1951 году меня, молодую учительницу, попросили отвечать за атеистическое воспитание молодого поколения, я перечитала множество литературы по этой теме, но так и не взялась за доверенную мне работу. Что-то внутри меня противилось. И неслучайно. Бог есть!

Однажды мой муж, военный дирижёр, был на месячных сборах в Чите. Приезжает на бричке ординарец мужа и говорит: «Вера Николаевна, позвонил завскладом. Если вы сегодня не получите паёк, то закроют ведомость, и вы сможете получить продукты только в следующем месяце».

Склад находился в степи в 2 – 2,5 км от нашего дома. Я только что уложила малютку-дочь спать. Она обычно спит 1,5 – 2 часа. Оставить её одну? Я бросилась к соседке, её нет дома. В надежде, что я успею, сажусь и еду.

Приезжаю на склад, а там привезли продукты, завскладом занят. Я смотрю на часы: подходит время пробуждения ребёнка. У меня в голове вырисовывается страшная картина. Обычно, когда дочка спала, я накрывала кроватку большой простынёй, чтобы мухи не мешали. Когда она просыпалась, то ручонками стягивала простыню, и я сразу же её убирала, чтобы не накрыла ребёнка с головой.

Я упросила завскладом дать мне расписаться в ведомости, оставила ординарца получать продукты, а сама бегу через степь и реву, нет, воплю во весь голос: «Господи, спаси мою дочь, чтобы она была жива!»

Подбегая к дому, говорю себе: «Если услышу плач, значит, дочь жива». Но тихо! Открываю дверь в комнату: кроватка накрыта. Сдёргиваю простыню — дочь мирно спит. Небывалый случай: она проспала лишних полтора часа! Вот тут я впервые в жизни упала на колени и со слезами благодарила Бога, Которого ещё совсем не знала.

Через некоторое время, когда дочке было 8 месяцев, я решила погостить у мамы. Ехать долго, с пересадкой. На промежуточной станции нужно было ждать 3 часа. А там зал ожидания без удобств. Подошёл мой поезд, стоит, пыхтит, а двери в вагонах не открываются. На перроне ни души. Я одна с ребёнком на руках бегаю от вагона к вагону и не могу понять, в чём дело. Наконец я понимаю, что поезд может уйти без меня. Следующий — через день. В отчаянии шепчу: «Господи, Господи». Вижу — открылась одна дверь, выглядывает молодой паренёк. Я к нему, объясняю ситуацию. Он мне говорит: «Ну, заходи, пока нет проводницы». Но у меня вещи в зале. Появляется ещё парнишка, я отдаю ему дочку, а вместе с первым парнем мы бежим за вещами. Только мы погрузились, поезд трогается.

Появляется проводница и начинает ругать моих спасителей. Оказывается, поезд переполнен ребятами, едущими на БАМ. Приказ — никого не брать. Поэтому никого и не было на перроне, даже билеты на этот поезд не продавали.

Мой спаситель уступает мне своё место, а сам спит в купе проводников. Трое суток, и я в Хабаровске.

Был ещё чудесный случай, связанный с поездками. Я сопровождала беременную дочь и трёхлетнюю внучку к их новому месту жительства. Путь лежал через Москву. Туда мы прибыли часа в 4 вечера, а следующий поезд отправлялся в 11 часов утра. Мы устроились в комнате отдыха. Я оставила там дочь и внучку, а сама отправилась сдавать вещи в камеру хранения. Вещей много, хлопот много. Вернувшись, я решила разобраться с билетами. Я купила билеты до Москвы, из Москвы до Экибастуза и себе обратно из Экибастуза до Луганска через Москву. Я в карман, где были билеты, — их нет. Я их потеряла.

Я бегу на перрон, в камеру хранения — нет. До темноты я бродила по всем дорогам, где мы проходили, но, увы! Представьте себе моё состояние. Денег у меня осталось только на то, чтобы заплатить за постельное бельё в вагоне.

Когда стало совсем темно, я возвратилась в комнату отдыха. Хорошо, что дочка и внучка уже спали. Я едва дождалась рассвета. Вышла на улицу.

Ночью прошёл небольшой снег. Ветерок гонит позёмку, дворник сгребает снег в кучу. Я бреду по направлению к камере хранения уже без всякой надежды. И вдруг вижу: летит ко мне билет. Я поймала его — мой! Стала разгребать кучу снега и нашла все свои билеты. До сегодняшнего дня я вспоминаю это событие, это чудо, и со слезами благодарю Бога.

Но на этом наши злоключения, а вместе с ними и чудеса, не закончились. Мы сели в поезд в Москве. Ехали долго. Наконец, наша станция. Все вещи мы заранее вынесли в тамбур. Было раннее и очень морозное утро. Поезд остановился, а дверь в тамбуре закрыта на ключ, проводницы нет.

В окно мы видим, как по перрону мечется зять, а вагон закрыт. Проводница оказалась в другом вагоне. Поезд стоит 5 – 7 минут. Станция маленькая. Кто-то побежал за проводницей, поезд трогается. Я взмолилась. Проводница прибежала, поезд задержали. Нас высадили. Я передала дочь и внучку в надёжные руки зятя.

Как же милостив Господь! Даже известие о смертельном диагнозе мужа я получила в тот день, когда на свет появилась внучка. Бог спас меня, и эта страшная весть меня не убила. Я понимала, что должна держаться, так как очень нужна детям.

Долго Господь стучал в моё сердце — почти всю жизнь. В возрасте 75 лет я больше не смогла сопротивляться этой большой любви и приняла крещение, доверив себя Богу.

Вера Николаевна, г. Санкт-Петербург

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.