Основы овощеводства по Миттлайдеру

Овощеводство на узких грядах

Узкие гряды представляют собой полоски земли, специально подготовленные для производства высокого урожая овощей. Узкие гряды обычно имеют ширину 45 см и длину 9 м. Длину этих гряд можно варьировать в зависимости от размера вашего огорода, но ширина всегда должна быть равна 45 см. Вдоль обеих сторон узкой гряды имеются бортики высотой примерно 10 см.

Внутреннее пространство между бортиками составляет от 30 до 35 см. Почву внутри тщательно выравнивают. Узкие гряды можно ограничить бортиками не только с боковых, но и с торцовых сторон, чтобы предотвратить отекание воды с гряд.

Растения сажают рядами с внутренней стороны бортиков. В зависимости от вида, растения располагают в ряду на расстояниях 7,5; 10; 17,5; 30; 35 и 50 см друг от друга. Некоторые виды растений сажают в два ряда друг против друга. Другие растения, которые требуют больше пространства и света, высаживают тоже в 2 ряда, но в шахматном порядке. Самые крупные растения сажают только вдоль одной стороны узкой гряды.

Картофель, кукурузу, редис, лук, репу, свёклу и листовой салат располагают на узких грядах двумя рядами.

Кочанный салат, капусту, брокколи и другие культуры сходных размеров располагают двумя рядами в шахматном порядке.

Помидоры, дыни и другие культуры, требующие много места, располагают в один ряд вдоль одной из сторон узкой грядки.

Удобрения помещают по центру узких гряд, насыпая их узкой полосой на поверхность почвы в 7,5 – 10 см от растений. Положенные на таком расстоянии удобрения не вызывают ожога у растений. Чтобы удобрения стали доступными для растений, их нужно растворить, что достигается с помощью полива.

В огороде, сделанном по Миттлайдеру, много площади остаётся не засаженной. Она используется для проходов между грядами. В идеале проходы должны быть шириной 105 см. Если у вас мало места, ширину проходов между грядами можно слегка уменьшить. Однако ширина проходов ни в коем случае не должна быть меньше 75 – 60 см, иначе растения не получат достаточно света и пространства для роста.

Если вы выращиваете растения, которые требуют для роста большого пространства, например, тыквы или арбузы, увеличьте ширину проходов до 2,5 – 3 м. Направляйте рост плетей в проходы.

При овощеводстве на узких грядах поливайте только гряды, а не проходы. Это упрощает борьбу с сорняками в проходах и экономит воду. Вы также обнаружите, что сорняки плохо растут посередине узких гряд. Это происходит из-за повышенной концентрации солей в месте внесения удобрений, которая препятствует развитию сорняков.

При поливе не пользуйтесь дождевальными системами. Вода, за исключением дождевой, не должна попадать на листья растений. Поливайте узкие гряды на уровне почвы и корней. Это предотвращает развитие на растениях плесени и уменьшает расход воды.

Преимущества выращивания овощей на узких грядах

Наиболее полное использование времени, площади и ресурсов

Нужны лишь немногие ручные инструменты, такие как лопата, грабли и шланг для полива. Метод значительно уменьшает время и силы, которые люди тратят на прополку. Метод недорогой, поскольку удобрения и всё необходимое для выращивания овощей минимальны по стоимости и легко доступны. При соответствующей подготовке обычные люди способны создать совершенно необычные огороды.

Высокие урожаи

Изобилие овощей можно получить на любом типе почвы. Растения снабжают дополнительным питанием минеральными веществами, как при гидропонике, но без применения специального оборудования. В отличие от гидропоники, метод выращивания на узких грядах предоставляет растениям доступ к питательным веществам, которые находятся в естественной почве.

Правильное питание растений

Смеси удобрений, составленные по рецептурам д-ра Миттлайдера, исключают работу наугад при производстве здоровых овощей.

Экономное использование воды

При методе выращивания овощей на узких грядах вода подаётся растениям только в корнеобитаемый слой. Воды расходуется намного меньше, и ни капли не тратится впустую.

Защита от неблагоприятных погодных условий

Узкие гряды можно легко прикрыть, соорудив миниатюрные теплицы, которые защитят растения от холодных ветров, от снега и от дождя. Малогабаритные укрытия удлиняют сезон выращивания и продлевают период сбора урожая.

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2018 г.