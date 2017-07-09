Добро пожаловать в пансионат «Надежда»

Дорогие друзья, мы рады сообщить вам, что в г. Каменск-Уральском открылся пансионат «Надежда», для пожилых людей и инвалидов.

Желание принять доброе участие в жизни стариков и инвалидов было у адвентистов Каменск-Уральска уже давно. Читая Библию, и стараясь исполнить всё, чему учит Христос, истинно верующие христиане будут ежедневно, а не только в церкви, во всём подражать Христу, поступать так, как поступил бы Он: видеть нужды людей, сопереживать им в несчастьях и помогать по мере наших возможностей.

Очень хотелось помочь людям почувствовать себя любимыми и не оставленными Господом. И вот после всех размышлений и переживаний, с Божьей помощью появился пансионат «Надежда» для нуждающихся пенсионеров и инвалидов.

Пансионат «Надежда» это бывший заводской пансионат, расположенный в живописнейшем и экологически чистом месте — на берегу пруда, с собственным парком в березовой роще, с прогулочными тропинками и беседками, с благоустроенными корпусами.

Нашим постояльцам доступен весь спектр медицинских услуг которые есть в г.Каменск-Уральском : это Кардио-сосудистый центр, Филиал микрохирургии глаза академика Федорова, Онко-центр, Отделения урологии, общей терапии, Гастроэнтерологии, Неврологии, Лор-отделение, стоматология и многое другое, что обеспечивает качественную и счастливую жизнь в пожилом возрасте. Всё это стало возможным в первую очередь потому, что Сам Бог заинтересован в жизни каждого человека, особенно в жизни тех людей, кто оставлен всеми. Богу есть дело до каждого человека, даже до самого падшего или всеми оставленного старика и инвалида.

На данный момент в приюте проживает 45 человек, с которыми каждый день проводятся интересные занятия и семинары на разные темы, в том числе о здоровье физическом и духовном. Для каждого проживающего мы создаём комфортные условия.

Мы готовы помощь всем нуждающимся, старикам и инвалидам, а также всем нуждающимся достигшим пенсионного возраста, или имеющим официальный статус инвалида (обязательное условие гражданство России).

Друзья! Оглянитесь! Вокруг каждого из нас где-то недалеко есть люди, живущие в нечеловеческих условиях, не имеющие возможности самостоятельно за собой ухаживать, или не имеющие крыши над головой, но которым мы с вами можем помочь! Вы можете смело предоставить им информацию о нас. В данный момент в пансионате свободно 105 мест.

Важное дополнение: мы не претендуем на жильё и собственность наших постояльцев.

Да благословит вас Бог!

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону – + 7 912 68 69 760 — Александр Попов и Александр Шалин

Сайт пансионата «Надежда»: nadejda96.ru

Телепередача о пансионате «Надежда»:

Александр Шалин

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.