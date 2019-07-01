В маленькой уютной парикмахерской

Постоянно — и зимой, и летом, —

Неизменно хорошо и мастерски

Постригали старого клиента.

Был старик весёлым, разговорчивым,

Говорил охотно и о многом.

И однажды, как бы между прочим,

В разговоре он коснулся Бога.

Поступил, похоже, опрометчиво:

Парикмахер вдруг ответил строго,

Что и говорить об этом нечего,

Просто нет, не существует Бога!

Но, заметив, как старик сутулится,

Он подумал, что вспылил напрасно,

И сказал: «Там за окном на улице

Сколько одиноких и несчастных!

Сколько горя, просто поразительно!

Что же Бог, не видит это что ли?

Если б Он существовал действительно,

Не было б на свете столько горя».

Лишь мгновение клиент растерянный

С удивлением смотрел и страхом,

Но сказал вдруг громко и уверенно,

Что не существует парикмахеров.

Посмотрев, как парикмахер хмурится,

Пальцем указал в окно открытое:

«Посмотри: там за окном на улице

Сколько есть нечёсаных, небритых!»

«Вот о чём вы, — рассмеялся мастер.

Я-то существую, это точно,

Но заставить не могу, не властен,

Тех, кто приходить ко мне не хочет».

Так и Бог: Он нас не заставляет.

Люди сомневаются и спорят,

Но прийти к Иисусу не желают.

Потому так много в мире горя.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.