В маленькой уютной парикмахерской
Постоянно — и зимой, и летом, —
Неизменно хорошо и мастерски
Постригали старого клиента.
Был старик весёлым, разговорчивым,
Говорил охотно и о многом.
И однажды, как бы между прочим,
В разговоре он коснулся Бога.
Поступил, похоже, опрометчиво:
Парикмахер вдруг ответил строго,
Что и говорить об этом нечего,
Просто нет, не существует Бога!
Но, заметив, как старик сутулится,
Он подумал, что вспылил напрасно,
И сказал: «Там за окном на улице
Сколько одиноких и несчастных!
Сколько горя, просто поразительно!
Что же Бог, не видит это что ли?
Если б Он существовал действительно,
Не было б на свете столько горя».
Лишь мгновение клиент растерянный
С удивлением смотрел и страхом,
Но сказал вдруг громко и уверенно,
Что не существует парикмахеров.
Посмотрев, как парикмахер хмурится,
Пальцем указал в окно открытое:
«Посмотри: там за окном на улице
Сколько есть нечёсаных, небритых!»
«Вот о чём вы, — рассмеялся мастер.
Я-то существую, это точно,
Но заставить не могу, не властен,
Тех, кто приходить ко мне не хочет».
Так и Бог: Он нас не заставляет.
Люди сомневаются и спорят,
Но прийти к Иисусу не желают.
Потому так много в мире горя.
Татьяна Хлопкова