Зимняя стужа в застывшем окне,

Даже просвета не видно,

Мне одиноко в чужой стороне,

Холодно, страшно, обидно.

Войны ломают страну за страной,

Люди бегут от лишений,

Если страдать на земле суждено,

Где же найти утешенье?

Как исцелить непомерную грусть,

Жизнь с каждым часом проблемней.

В чём её мудрость и в чём её суть,

Тайна её сотворенья?

Время оставить нельзя про запас,

Близится миг искупленья,

Путь открывает Спаситель для нас

В царство любви и нетленья.

Каюсь в неверии и трепещу

Перед Божественной волей,

Смилуйся, Боже, Тебя я прошу,

Сердце наполни любовью.

Светлую душу во мне сотвори,

Бог милосердный, могучий,

Чтоб показалась тропинка вдали,

Ведущая в вечность сквозь тучи.

Солнцем в окно пробудился рассвет,

Тёплой весной благодати.

Ропот утих. Иисуса завет

Доброму сердцу понятен.

Галина, г. Рузаевка

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.