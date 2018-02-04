Зимняя стужа в застывшем окне,
Даже просвета не видно,
Мне одиноко в чужой стороне,
Холодно, страшно, обидно.
Войны ломают страну за страной,
Люди бегут от лишений,
Если страдать на земле суждено,
Где же найти утешенье?
Как исцелить непомерную грусть,
Жизнь с каждым часом проблемней.
В чём её мудрость и в чём её суть,
Тайна её сотворенья?
Время оставить нельзя про запас,
Близится миг искупленья,
Путь открывает Спаситель для нас
В царство любви и нетленья.
Каюсь в неверии и трепещу
Перед Божественной волей,
Смилуйся, Боже, Тебя я прошу,
Сердце наполни любовью.
Светлую душу во мне сотвори,
Бог милосердный, могучий,
Чтоб показалась тропинка вдали,
Ведущая в вечность сквозь тучи.
Солнцем в окно пробудился рассвет,
Тёплой весной благодати.
Ропот утих. Иисуса завет
Доброму сердцу понятен.
Галина, г. Рузаевка