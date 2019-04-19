Пасха, о которой знают не все

Сегодня самые распространённые символы Пасхи — крашеные яйца, куличи, творожная масса, новомодные европейские зайчики. Не секрет, что символы эти пришли из язычества, обросли преданиями, традициями, прижились и полюбились многим. Но каков истинный смысл Пасхи? Посмотрим, что говорит об этом Библия.

Прообраз

Первая Пасха связана с выходом Израильского народа из египетского рабства. Согласно Библии, после долгого сопротивления фараона отпустить евреев, Бог пообещал навести на Египет самую страшную, десятую, казнь. Он сказал: «В полночь Я пройду посреди Египта, и умрёт всякий первенец в земле Египетской» (Исход 11:4, 5). Но Бог предусмотрел и избавление от страшной участи для тех, кто послушает Его.

Каждая семья — сама или объединившись с другим семейством — должна была зарезать ягнёнка или козлёнка без порока и пучком иссопа покропить его кровью на обоих косяках и перекладине дверей в домах, чтобы ангел-губитель, проходя в полночь, миновал это жилище. Ночью евреи должны были есть целиком запечённого ягнёнка с пресным хлебом и горькими травами, как сказал Моисей: «Пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня» (Исход 12:11).

В ту ночь, когда Бог сдержал Своё обещание, фараон не просто отпустил, а выгнал евреев из Египта. В память великого избавления все грядущие поколения должны были ежегодно праздновать этот день. «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу, во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его» (Исход 12:14).

Само слово Пасха (или по-еврейски Пeсах) означает «миновал», «прошёл мимо». Пасха не только напоминала об освобождении народа из Египта, но и символически указывала на великое избавление, какое совершит Христос, освобождая Свой

народ от рабства греха.

Жертвенный ягнёнок в Библии всегда символизирует собой Иисуса — «Агнца Божия». Апостол Павел говорит: «Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7).

Первый агнец на земле был заклан после грехопадения Адама и Евы: из его кожи Бог сделал людям одежду. Именно тогда был учреждён обряд жертвоприношения. Жертвоприношения, установленные Богом, должны были постоянно напоминать человеку, что он нуждается в исповедании грехов, и запечатлевать в сознании истину о том, что грех приводит к смерти.

Истинный агнец

Когда сатана был низвергнут с неба, он намеревался сделать землю своим царством. Соблазнив Адама и Еву, он думал, что овладел этим миром. Он утверждал, что грешнику невозможно получить прощение, и поэтому падшие люди становились его законными подданными, а мир переходил в его собственность.

Но Бог отдал Своего возлюбленного Сына, предназначив Ему понести наказание за грех и таким образом открыть для грешников путь, которым они могли бы вернуть себе потерянный Эдем. Христос, Агнец Божий, взялся искупить мир от власти сатаны. Великая борьба, начатая на небе, должна была разрешиться в этом мире, на той самой земле, которую сатана объявил своей.

С величайшим изумлением Вселенная узнала, что Христос смирит Себя ради спасения падшего человека. Тот, Кому принадлежали все звёзды и миры, решил оставить славу, приняв человеческое естество.

Пасха на рубеже заветов

В конце Своей земной жизни Христос находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников — Пасхи старой и Пасхи новой. Беспорочный Агнец Божий отдавал Себя в жертву за грех, чтобы положить конец системе обрядов, которые на протяжении четырёх тысяч лет указывали на Его смерть.

Многие слышали о Тайной вечере, но не все знают, что тот памятный ужин Иисуса с учениками как раз и был пасхальной трапезой. Когда Спаситель вместе с учениками ел пасху, Он учредил вместо неё служение в память о Своей великой жертве.

Ветхозаветную Пасху праздновали в память об избавлении Израиля из египетского рабства. Новозаветная Пасха установлена в воспоминание о великом избавлении, которое было оплачено смертью Христа.

Новые пасхальные символы

Христос находился за столом, на котором была расставлена пасхальная еда. Перед Ним лежали опресноки, пасхальное неперебродившее вино стояло на столе (всё квасное и перебродившее перед Пасхой удалялось из домов). «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Моё. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все, ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матфея 26:26–28). Учредив это обряд, Спаситель сказал: «Сие творите в Моё воспоминание» (Луки 22:19).

Христос предложил ученикам не мясо ягнёнка, но новые бескровные символы. Агнцем был Он Сам, и Его святая кровь должна была вот-вот пролиться. Тем, кто верой примет эту великую жертву, Христос оставил новые символы Пасхи — Вечерю, или Причастие.

Прообраз встретился с реальностью

После пасхального ужина Иисус направился в Гефсиманский сад, где Его и взяли под стражу первосвященники, оповещённые Иудой. Потом были долгие часы суда, издевательств, пыток и крестных мук.

Задолго до рождения Христа пророк Исаия предсказывал: «Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего [было] на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» (Исаия 53:4–7).

На протяжении долгих часов мучений Христа на Него глазела насмехающаяся толпа, но Бог в густой тьме скрыл последние человеческие мучения Своего Сына.

Вдруг мрак рассеялся, и громоподобно прозвучал голос, который, казалось, разнёсся по всему миру: «Совершилось!» (Иоанна 19:30), «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» (Луки 23:46). Затем Христос склонил голову на грудь и умер.

Когда громкий крик «Совершилось!» вырвался из уст Христа, священники совершали служение в Храме. Это было время вечернего жертвоприношения. Привели агнца, священник в чудесном символичном одеянии стоял с поднятым ножом. Но вот земля стала дрожать и колебаться. Невидимая рука с треском разрывает внутреннюю завесу в храме сверху донизу, и глазам собравшихся открывается место, где некогда находился Бог. Никто, кроме первосвященника, никогда не приподнимал завесу, отделяющую это помещение от остальной части храма. Он входил туда раз в год, чтобы совершить служение примирения за грехи народа. Но вот завеса разорвана надвое. Священник приготовился заколоть жертву, но нож выскальзывает из его обессилевшей руки, и агнец убегает.

В момент смерти Сына Божьего реальность встретилась со своим прообразом. Великая жертва была принесена. Новый путь к Богу приготовлен для всех. Сам Христос стал нашей Пасхой.

По материалам книг Эллен Уайт

«Патриархи и пророки», «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 04 (264) апрель 2019 г.