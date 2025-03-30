Паштет соевый с нори

Ингредиенты:

400 г варёной сои (соевых бобов)

2 листа нори

50 – 70 г подсушенных на сковороде или в духовке подсолнечных семечек

2 ст. л. зажарки из лука и моркови

1 ч. л. соли с небольшой горкой

немного кипячёной воды комнатной температуры

Приготовление:

Сою замочить на ночь, утром воду слить, сою промыть, залить чистой водой и варить до готовности. В процессе варки желательно ещё раз поменять воду.

Порвать руками листья нори, поместить в блендер вместе с семечками, измельчить. Добавить сою, соль, зажарку и немного воды (столько, чтобы блендер справился), всё взбить. Если паштета много, можно порционно заморозить его. Если вы планируете на завтрак паштет, то с вечера контейнер перемещаете из морозилки в холодильник.

Паштет получается нежный и очень вкусный, с рыбной ноткой.

Подготовила Оксана Соловьёва