Ягодно-фруктовый крамбл

Состав:
- 4 яблока,
- 1 стакан клубники,
- 0,5 стакана черники,
- 1 апельсин,
- 1 стакан муки,
- 1 стакан овсяных хлопьев,
- 0,5 стакана подсолнечных семечек,
- 0,5 стакана растительного масла,
- 0,5 стакана сахара,
- 0,5 чайной ложки соли.
Крамбл станет полезней, если сахар заменить мёдом, которым можно полить десерт перед едой.
Способ приготовления:
Нарезать яблоки, смешать их с ягодами, выложить в форму для запекания. Крамбл лучше готовить в небольших формочках, поскольку основа его очень хрупкая и легко теряет форму, так что его удобнее есть прямо из формочек. Сверху полить соком апельсина, посыпать одной столовой ложкой сахара.
Смешать муку, хлопья, семечки, сахар и соль. Добавить масло и тщательно перемешать. Высыпать полученную массу поверх ягод. Выпекать 30 минут при температуре 180 – 200°С.
Источник: 8doktorov.ru