Ягодно-фруктовый крамбл

Состав:

  • 4 яблока,
  • 1 стакан клубники,
  • 0,5  стакана черники,
  • 1 апельсин,
  • 1 стакан муки,
  • 1 стакан овсяных хлопьев,
  • 0,5 стакана подсолнечных семечек,
  • 0,5 стакана растительного масла,
  • 0,5 стакана сахара,
  • 0,5 чайной ложки соли.

Крамбл станет полезней, если сахар заменить мёдом, которым можно полить десерт перед едой.

Способ приготовления:

Нарезать яблоки, смешать их с ягодами, выложить в форму для запекания. Крамбл лучше готовить в небольших формочках, поскольку основа его очень хрупкая и легко теряет форму, так что его удобнее есть прямо из формочек. Сверху полить соком апельсина, посыпать одной столовой ложкой сахара.

Смешать муку, хлопья, семечки, сахар и соль. Добавить масло и тщательно перемешать. Высыпать полученную массу поверх ягод. Выпекать 30 минут при температуре 180 – 200°С.

Источник: 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.

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