Ягодно-фруктовый крамбл

Состав:

4 яблока,

1 стакан клубники,

0,5 стакана черники,

1 апельсин,

1 стакан муки,

1 стакан овсяных хлопьев,

0,5 стакана подсолнечных семечек,

0,5 стакана растительного масла,

0,5 стакана сахара,

0,5 чайной ложки соли.

Крамбл станет полезней, если сахар заменить мёдом, которым можно полить десерт перед едой.

Способ приготовления:

Нарезать яблоки, смешать их с ягодами, выложить в форму для запекания. Крамбл лучше готовить в небольших формочках, поскольку основа его очень хрупкая и легко теряет форму, так что его удобнее есть прямо из формочек. Сверху полить соком апельсина, посыпать одной столовой ложкой сахара.

Смешать муку, хлопья, семечки, сахар и соль. Добавить масло и тщательно перемешать. Высыпать полученную массу поверх ягод. Выпекать 30 минут при температуре 180 – 200°С.

Источник: 8doktorov.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.