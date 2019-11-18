Пастор Олег Гончаров о религиозной свободе и взаимоотношениях церкви и государства в России

Пастор Олег Юрьевич Гончаров является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте России и членом Общественной палаты Российской Федерации. В интервью нашему изданию он рассказал о том, какие отношения выстраиваются сегодня у государства с религиозными объединениями в России.

— Какую работу проводит церковь по взаимодействию с государственными органами?

— Мы осуществляем взаимодействие с департаментом администрации Президента по вопросам религиозных объединений. Как члена Совета при Президенте России меня регулярно приглашают на государственные приёмы в Кремле по поводу государственных праздников Российской Федерации. Во время приёмов я имею уникальную возможность подойти к Президенту и лично передать приветствие и поздравление от нашей церкви, рассказать, что мы, как учит Библия, молимся за Президента, за то, чтобы Бог дал ему мудрость в управлении столь большой страной, столь многочисленным, многонациональным, многоконфессиональным народом. Я всегда благодарю Владимира Владимировича за религиозную свободу в нашей стране, за возможность, которую имеют религиозные организации в отстаивании их ценностей, их традиций, их доктрин, их веры. Об этом я говорил Президенту во время встречи после возложения цветов к символу единства нашего народа памятнику Минину и Пожарскому на праздновании 4 ноября.

— Каким образом церковь, на ваш взгляд, может способствовать единству народов России?

— Прежде всего, мы способствуем единству, если проповедуем Евангелие. Проповедь Евангелия всегда сопровождается добрыми делами, даже предшествует ей. В Библии мы читаем, что Иисус прежде кормил, исцелял, помогал людям, даже воскрешал, а после уже говорил слово, и за Ним шли люди. Добрые дела объединяют не только христиан, но и представителей других религий, и даже людей, которые не причисляют себя к каким-то религиозным конфессиям. Поэтому, проповедуя Вечное Евангелие, мы воистину служим для блага общества, страны, для объединения народов. Мы христиане, а Христос молился о единстве: «Да будут все едино …» (Евангелие от Иоанна 17:21). Поэтому стремление к единству заложено в проповеди о Христе.

— Как вы оцениваете сегодня состояние религиозной свободы в России? Удаётся ли решать какие-то сложные вопросы, которые возникают?

— Если мы сравниваем состояние религиозной свободы в России и в других странах, то его можно оценить положительно. Потому что здесь в России мы не чувствуем давления со стороны светского общества и принуждение со стороны государства, чтобы изменить наши традиции, наши основополагающие ценности, как это происходит сегодня во многих странах мира. Тем более в нашей стране сегодня нет каких-то явных, глобальных, масштабных репрессий со стороны власти или каких-то религий по отношению к религиозным или национальным меньшинствам. Нет конфликтов, связанных с насилием над верующими, как, например, в странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, где нередко происходит разрушение христианских храмов, убийства и преследование христиан за их веру. В России развивается диалог между представителями самых разных религий и конфессий и в этом уникальность нашей страны, в которой мирно уживаются представители почти 70 религиозных направлений.

Да у нас в России есть проблемы с применением законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях, связанные с действиями региональных чиновников, которые, к сожалению, зачастую не понимают особенности жизни верующих и особенности деятельности религиозных объединений. Порой эти проблемы решаются весьма не просто. Но, все же, есть немало примеров положительного решения проблем деятельности религиозных объединений. Жизнь показывает, что для их решения нужно много работать как чиновникам, отвечающим за государственно-конфессиональные отношения в стране, так и представителям самих религиозных объединений. Если эта работа будет проводиться на должном уровне, то большинство проблем мы сможем решить.

— То есть проблемы верующих чаще всего связаны просто с некомпетентностью госслужащих на местах?

— В большинстве случаев да. Зачастую чиновники действуют формально, применяя нормы права по одному шаблону ко всем организациям, включая религиозные. Они не понимают, что религиозная организация — это не просто юридическое лицо, не просто обычная организация, которая занимается бизнесом, какой-то коммерцией, даже не просто общественная организация, которых у нас много. Религиозная организация объединяет верующих людей. Религиозная вера — это сфера очень тонких вопросов, связанных с реализацией права на свободу совести, права свободно поделиться верой с другими людьми, закреплённое Конституцией России. К сожалению, не все представители власти в наших регионах это понимают и формально применяют правовые нормы к жизни верующих. Например, одна из таких больших проблем — это штрафы, налагаемые на верующих за, якобы, нецелевое использование земли, за то, что они в своих молитвенных домах проводят богослужения, обрядовые церемонии. Подобная деятельность разрешена законодательством о свободе совести, но почему-то этого чиновники не видят, а видят нарушение земельного кодекса и штрафуют верующих, тем самым нарушая их конституционные права на свободу совести. Буквально на днях Конституционный суд вынес положительное решение, которое подтверждает право верующих на проведение богослужений, обрядов и церемоний в своих домах. Другой проблемой является неправильное применение норм закона «О свободе совести», регулирующих миссионерскую деятельность. Право верующего свободно делиться своей верой, своими убеждениями — это основополагающее право, закрепленное в международных документах, в декларации прав о свободе человека и в нашей Конституции. Правоприменители в нашей стране не должны нарушать это право, а на практике нередки случаи, когда верующих штрафуют за нарушение норм о миссионерской деятельности. Допускаю, что в некоторых случаях на неправомерные действия чиновников могут повлиять их предубеждения по отношению к тем, кто верит не так, как большинство.

Я не хочу сказать, что нарушения носят глобальный характер, но, к сожалению, таких случаев немало, особенно в отношении религиозных меньшинств. В основном это протестантские или евангельские общины. Все эти нарушения мы должны отслеживать и решать вместе с чиновниками, с администрацией Президента, а в каких-то случаях, может быть, даже с Президентом. Потому что вне зависимости от того, мало верующих или много в той или иной деноминации, все мы граждане России, и все мы имеем право на уважение нашей веры, нашего мировоззрения.

Слава Богу, что в нашей стране нет масштабных притеснений, гонений, давления на верующих на государственном уровне, как это было в прошлом. Мы надеемся, что гонения на религию, которые были в советское время, не вернутся вновь. Поэтому мы благодарим и Президента, и Правительство за религиозную свободу. Я убежден, что без религиозной свободы, благодаря которой в России сегодня звучит Слово Божие, наша страна не сможет развиваться и достичь каких-то реальных успехов, поэтому рассматриваю своё церковное служение как служение моей Родине, моим соотечественникам.

Беседовала Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2019 г.