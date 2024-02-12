Расти самим и помогать расти другим

«Только честный бизнес может быть по-настоящему успешным», — в этом убеждён президент «ASI Евразия» Владимир Нижельский, с которым мы беседуем сегодня.

— Владимир, расскажите немного об ASI. Что это за организация, каковы её цели?

— ASI объединяет предпринимателей-христиан, которые желают не только зарабатывать, но и приносить пользу людям. Вот три цели ASI:

Духовный рост предпринимателей (вдохновляющие проповеди, общение с единомышленниками). Помощь другим (возможность поддержать понравившиеся проекты). Профессиональный рост (тренинги и семинары для успешного ведения бизнеса).

Встреча, которую организует ASI для всех желающих, — это кульминация года. Сотни людей — молодёжь, пасторы, предприниматели и евангелисты — каждый год дружной семьёй собираются на одной площадке, чтобы делиться опытом, вдохновлять друг друга, молиться друг за друга, помогать друг другу.

Одни умеют деньги зарабатывать, а другие умеют служить обществу, трудиться для нуждающихся, и важно помочь этим людям встретиться. Основное и любимое время на встрече ASI — это презентация проектов, когда участники мероприятия рассказывают о том, чем они занимаются. Христианские школы, реабилитационные центры, пансионаты и кафе здорового питания, христианские издательства, клубы здоровья, лагеря для детей и подростков из неблагополучных семей — эти и многие другие проекты воодушевляют собравшихся. Присутствующие гости, а среди них традиционно много молодёжи, вдохновляются открывать и развивать свои проекты или присоединяться к уже имеющимся.

— Чем вы занимаетесь помимо президентства в ASI?

— Я сейчас занимаюсь пансионатом здорового образа жизни и кафе здорового питания в ДНР. Раньше мой бизнес был связан с производством мебели, но я решил переквалифицироваться, чтобы использовать свои способности для организации социально-значимых проектов, цель которых — популяризация здорового образа жизни.

— Расскажите немного о пансионате.

— В нашем пансионате люди могут испытать на себе преимущества здорового образа жизни. Свежий воздух, полноценное вегетарианское питание, оздоровительные процедуры, лекции, физические упражнения, позитивные люди вокруг — всё это даёт прекрасные результаты. В 2014 году пансионат уже работал, но начались военные действия. Было два «котла» — Иловайский и Дебальцевский, а наш пансионат находится как раз между Дебальцево и Иловайском. Зуевка месяц была под обстрелами. Здание пансионата осталось без остекления. Нам пришлось заколотить окна и выехать оттуда, а, вернувшись, мы обнаружили многочисленные повреждения. Многое нужно было восстанавливать.

Тогда у людей в той местности был большой гуманитарный дефицит, были проблемы с едой, и мы несколько раз в неделю кормили обедами около 40 человек (частично тратили свои средства, плюс помогали с продуктами друзья-христиане). На тот момент из команды были только я и Лена, моя жена. Некоторые соседские дети обедали с нами каждый день. В основном мы кормили женщин и детей.

К 2016 – 2017 годам стало полегче: появились какие-то пенсии, какой-то заработок. Мы уже функционировали как пансионат, проводили заезды. С началом СВО большая часть команды выехала, поэтому сейчас мы все силы пустили на кафе, а пансионат «заморозили». Летом принимаем гостей, а зимой упор на кафе делаем. А вот в 2024 году Лена возвращается с учёбы из Москвы, и мы запускаем полностью пансионат. В кафе сформировалась довольно большая команда, мы можем силы перекинуть на пансионат. Снова нужно обучать сотрудников. Очень надеемся на окончание СВО, чтобы спокойно проводить заезды.

— Вы открыли кафе в Донецке во время СВО. Как вы решились на такой шаг?

— На самом деле мы приняли решение об открытии кафе ещё в 2019 году — тогда ситуация была более-менее спокойной. А когда началась спецоперация, в Донецке стало шумнее и тревожнее, но мы к тому времени уже вложились в ремонт, поэтому вынуждены были открыться. И не зря. Есть люди, которые приходят в наше кафе, мы проводим там клубы здоровья, занятия по эмоциональному восстановлению, что очень важно в наше неспокойное время. Развиваемся, дело идёт в гору.

— Может ли честный бизнес быть успешным?

— На самом деле, только честный бизнес и может быть успешным. Если вы честно ведёте себя с поставщиками, с клиентами, тогда клиенты не будут уходить, они будут вам доверять. Честность даёт много преимуществ. И христианское отношение к контрагентам усиливает ваш бизнес.

Что касается налогов, говорят, что, если честно их платить, не проживёшь. Но, анализируя ситуацию по всему миру, вижу, что в России одни из самых низких налогов. У нас вообще не проблема платить налоги и вести бизнес честно. Есть разные формы, из которых можно выбирать.

— Каков секрет успеха в бизнесе?

— Если вы ведёте дела в одиночку, то относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. Сейчас в мире дефицит хороших отношений. Если у вас уже есть команда или вы собираете её, то помните, что сильная команда — залог успеха бизнеса. Слабая команда — слабый бизнес.

— Ваши пожелания читателям «Сокрытого Сокровища»?

— Здоровья, продолжать читать «Сокрытое Сокровище», воспитывать в себе привычку благодарности Богу. Концентрируйтесь на позитивном. Пока ещё не всё так плохо в нашем мире. Поверьте: нам есть за что благодарить.

Беседовала Юлия Коровина

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