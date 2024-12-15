Печенье из миндальных орехов

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Ингредиенты:

  • 4 стакана миндальных орехов (измельчить в блендере до состояния муки)
  • 2 ст. л. муки
  • 150 г муки из овсяных хлопьев (хлопья измельчить в блендере или кофемолке)
  • 300 мл воды
  • 650 г фиников (очистить от косточек и прокрутить через мясорубку)
  • щепотка соли

Приготовление:

  1. Соединить все ингредиенты. Замесить тесто.
  2. Раскатать в пласт толщиной 7 мм.
  3. Выдавить печенье с помощью формочек.
  4. Запекать в духовке при температуре 180°С до золотистого цвета.

Перед тем как ставить в духовку, можно в каждое печенье сверху вдавить 1 миндальный орех.

Приятного чаепития!

По книге «100 и 1 рецепт из НАШЕГО ДОМА»

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