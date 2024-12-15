Печенье из миндальных орехов

Ингредиенты:
- 4 стакана миндальных орехов (измельчить в блендере до состояния муки)
- 2 ст. л. муки
- 150 г муки из овсяных хлопьев (хлопья измельчить в блендере или кофемолке)
- 300 мл воды
- 650 г фиников (очистить от косточек и прокрутить через мясорубку)
- щепотка соли
Приготовление:
- Соединить все ингредиенты. Замесить тесто.
- Раскатать в пласт толщиной 7 мм.
- Выдавить печенье с помощью формочек.
- Запекать в духовке при температуре 180°С до золотистого цвета.
Перед тем как ставить в духовку, можно в каждое печенье сверху вдавить 1 миндальный орех.
Приятного чаепития!
По книге «100 и 1 рецепт из НАШЕГО ДОМА»