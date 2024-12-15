Печенье из миндальных орехов

Ингредиенты:

4 стакана миндальных орехов (измельчить в блендере до состояния муки)

2 ст. л. муки

150 г муки из овсяных хлопьев (хлопья измельчить в блендере или кофемолке)

300 мл воды

650 г фиников (очистить от косточек и прокрутить через мясорубку)

щепотка соли

Приготовление:

Соединить все ингредиенты. Замесить тесто. Раскатать в пласт толщиной 7 мм. Выдавить печенье с помощью формочек. Запекать в духовке при температуре 180°С до золотистого цвета.

Перед тем как ставить в духовку, можно в каждое печенье сверху вдавить 1 миндальный орех.

Приятного чаепития!

По книге «100 и 1 рецепт из НАШЕГО ДОМА»