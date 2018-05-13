Урбеч для здоровья всей семьи

На прилавках современных магазинов можно увидеть баночки с необычным названием «Урбеч». Далеко не все знакомы с этим полезнейшим продуктом. Предлагаем разобраться, чем он полезен.

Урбеч, или урба — традиционный дагестанский продукт. Его изготавливают из различных семян, перетирая их в подсушенном виде до однородного состояния. За счёт выделяющегося из зёрен масла продукт превращается в пасту. Такое лакомство отлично подходит для приготовления сытных бутербродов. Это прекрасная альтернатива «химическим» пастам, что продаются в крупных торговых сетях. Поскольку продукт довольно густой, его смешивают с мёдом. Кроме того, добавляют в овсяную или рисовую кашу, чтобы сделать завтрак более сытным и полезным. 1 – 2 столовые ложки любого урбеча полезно добавить во фруктовый коктейль. Маслянистый и не обладающий резким запахом конопляный или льняной урбеч отлично смешивается с соком лимона и растительным маслом и превращается в пикантный соус для салата из овощей.

Урбеч ореховый содержит полный комплекс жирных кислот, оказывающий положительное влияние на мозг, сердце, сосуды. Способствует очищению организма от токсинов. Хорошо подходит спортсменам, стремящимся нарастить мышечную массу. Миндальный урбеч — невероятно вкусный продукт с большим количеством масел, улучшает работу печени и желчного пузыря, действует как антиоксидант. Кроме миндаля используются и другие орехи: грецкий, кешью, фундук или их ассорти.

Урбеч из льняного семени богат аминокислотами, эстрогенами, клетчаткой. Благотворно влияет на нервную систему. Замедляет процессы старения, улучшает клеточный обмен, борется с раковыми патологиями, улучшает здоровье женщин. Очищает от шлаков, снимает воспалительные процессы дыхательных путей, помогает при лечении кашля, гастритах и кожных заболеваниях. Является антиоксидантом и обладает противовоспалительным эффектом. Его полезно принимать при гинекологических проблемах.

Тыквенный урбеч оздоровляет пищеварительную систему, благоприятно воздействует на кишечник, печень, способствует выведению паразитов. Оказывает укрепляющее воздействие на мужское здоровье, снижает вероятность возникновения аденомы простаты, онкологических заболеваний. Помогает избавиться от хронической усталости. В нём много цинка.

Кунжутный урбеч производит омолаживающий эффект, поставляет в организм кальций, укрепляют иммунитет и приводит в порядок обмен веществ. Также в нём большое количество магния, калия, железа, фосфора.

Урбеч из абрикосовых косточек восполняет в организме дефицит йода, кальция, железа, цинка, витамина В17. Также он богат витаминами В1, В2, В6, В9, белком. Способен предотвратить развитие онкологических новообразований, укрепить сердце и даже вывести из организма паразитов.

Урбеч из амаранта белого — полезный для всего организма продукт. Он благотворно влияет на состояние кожи — способствует разглаживанию морщин, складок, повышению эластичности увядающей кожи. Очень эффективным оказывается лечение разнообразных заболеваний кожи, порезов, ран, гнойных нарывов.

Урбеч, как природный энергетик, обладает большой пользой, однако чрезмерное его употребление, может нанести вред организму:

– высокое содержание углеводов может стать причиной повышения уровня сахара в крови;

– чрезмерное увлечение этим лакомством может ударить по фигуре;

– с осторожностью стоит принимать при беременности, чтобы избежать появления аллергии.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.