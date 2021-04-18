В Германии вышел перевод Библии, адаптированный для «Поколения Z»

В Германии переписали Библию для «поколения Z», приспособив Священное Писание под современных читателей.

Над новым современным переводом библейского текста для молодёжной аудитории работали свыше 1000 человек. Их целью было создать перевод Библии, который говорил бы на доступном для молодой аудитории языке.

Проект «BasisBibel» («Базовая Библия»), который также уже называют «Библией XXI столетия», достиг своей финальной стадии. 40 переводчиков работали с текстами на иврите и греческом. Цель — сделать Писание понятным для современного читателя: поколения Z, выросшего с современными технологиями и в эпоху интернета. Общение в чатах, мессенджерах — привычное дело, а вот интенсивное чтение и работа с текстом — скорее редкость. Поэтому авторы проекта решили создать Библию для современного интернет-пользователя.

Вот, к примеру, знаменитый отрывок из Евангелия от Матфея 1:18, 19: «По обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Её, будучи праведен и не желая огласить Её, хотел тайно отпустить Её».

А так он выглядит в современном переводе: «Мария и Иосиф ещё никогда не спали друг с другом. И тут выяснилось, что Мария ждёт ребёнка. Иосиф был опечален, потому что он не знал ещё, что этот Ребёнок от Бога. Иосиф был опечален, но он не желал опозорить Марию и хотел расстаться с ней…»

Также перевод сопровождается множеством сносок — авторы проекта исходят из того, что читателю многие понятия ещё никогда не встречались.

Другая любопытная деталь в том, что все предложения в этом издании — короткие: не больше 16 слов.

Источник новости: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2021 г.