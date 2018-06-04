Проект перевода Библии запущен в ДР Конго

Одна из ведущих организаций переводчиков запускает проект по переводу Библии. Её пресс-секретарь заявила, что проект будет осуществлён, несмотря на то, что Демократическая Республика Конго является одной из самых опасных стран в мире, где люди подвергаются шокирующим формам насилия.

«У меня сжимается горло, когда я думаю о том, что происходит с людьми в Конго», — сказал Брюс Смит, президент и генеральный директор Wycliffe Associates (Ассоциация Уиклифа, названная в честь известного средневекового английского теолога), в своём заявлении, пишет Седмица.

Wycliffe Associates готовится помочь перевести Библию на 69 языков в ДРК, используя новаторскую технологию, которую назвали Mobilized Assistance Supporting Translation method (MAST).

Как отметил Смит, организация и её партнеры будут взаимодействовать с нацией, которая столкнулась с десятилетиями межплеменного насилия и гражданской войны, когда на людей охотятся как на животных. Группа уже видела позитивные признаки, когда представители конкурирующих племён собирались на семинар по чтению Библии.

«Многие сомневались, что это может сработать, — добавил Смит. — Но когда они впервые столкнулись со Словом Божьим на языке своих сердец, реальность Божьей любви переполняла их. Война между ними и война внутри них была на время закончена».

Метод MAST позволяет местным жителям делать перевод самостоятельно, после того, как им была предоставлена надлежащая подготовка и ресурсы.

«Как только переводчики начнут работу, наша стратегия MAST позволит им выполнить за месяцы то, что раньше занимало десятилетия», — объяснил Смит.

Как говорится в обращении организации, она работает «максимально быстро, чтобы увидеть каждый стих Божьего слова, переведённый на каждый язык, чтобы иметь возможность разговаривать с каждым сердцем».

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 06 (254) июнь 2018 г.