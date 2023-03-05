В Израиле расшифровали надпись царя Езекии

Израильские археологи расшифровали надпись VIII века до н. э., обнаруженную на каменной табличке размером с ладонь, после десяти лет исследований, сообщает ArkeoNews.

Артефакт был обнаружен во время раскопок в иерусалимском национальном парке «Город Давида» в 2007 году, но расшифровать надпись удалось лишь недавно.

Надпись фактически повторяет определённую часть текста Библии, относящуюся к Езекии. В ней говорится о царе Езекии и его достижениях, что соответствует библейскому отрывку из 20 главы 4 книги Царств. Езекия также упоминается как делающий «угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его» (2 книга Паралипоменон 29:2).

Езекия несколько раз упоминается в Библии в связи со строительством бассейнов и туннелей, и обнаружен камень с надписью был именно в таком «бассейне», расположенном в районе источника Гихон. Фрагмент известняка был найден возле искусственного бассейна в туннеле Силоам, в куче мусора, содержащей грязь и камни, а также черепки глиняной посуды, датируемые VIII веком до н. э.

В надписи упоминается имя Езекии и кратко излагаются его основные действия в течение первых 17 лет его правления, включая водный проект (вырубка Силоамского тоннеля и бассейн), ритуальная реформа, завоевание филистимлян и накопление собственности.

Небольшой, но все же значительный каменный фрагмент содержит надпись: «Езекия сделал купальню в Иерусалиме».

Исследователи полагают, что разбитый камень когда-то был частью монументальной надписи, написанной на большом общественном здании.

Гершон Галил, библеист из Хайфского университета, отмечает: «Это чрезвычайно важное открытие, которое меняет некоторые основные предположения исследований, поскольку до сегодняшнего дня было общепризнано, что цари Израиля и Иудеи, в отличие от царей древнего Ближнего Востока, не делали себе царских надписей и памятников… в ознаменование своих достижений».

«На самом деле это самые ранние рукописи Библии. Они старше… свитков Мёртвого моря на сотни лет. Они также поддерживают утверждение о том, что книги Царств основаны на текстах, происходящих из хроник и царских надписей, и что Библия отражает историческую реальность, а не воображение», — добавил Гершон Галил.

По материалам Седмица.Ru

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.