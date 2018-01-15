Кто и когда перевёл Библию на язык простого народа

Существование Библии, как книги, есть величайшая польза для всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Всякая попытка умалить Библию есть преступление против человечества.

Иммануил Кант

Библию называют «Книгой книг», ибо она — Слово Божье, и никакая книга не может в этом отношении сравняться с ней.

Библия стала первой книгой, переведённой полностью. Имеется в виду перевод Ветхого Завета с древнееврейского на греческий — Септуагинта, что значит «перевод семидесяти толкователей».

Легенда повествует, что царь Птоломей II Филадельф (285 – 246 гг. до Р. Х.) пожелал приобрести Священные Писания иудеев в греческом переводе для своей знаменитой библиотеки в Александрии и обратился с просьбой о приобретении Библии к иудейскому первосвященнику. В ответ первосвященник послал царю 72 учёных книжника, по шесть от каждого из двенадцати колен Израилевых. Эти 72 мужа — каждый самостоятельно, работая в отдельной келье, — и должны были перевести Библию. Они не только закончили переводы в одно и то же время — все полученные тексты звучали абсолютно одинаково! После чего Септуагинта получила название «Перевод семидесяти».

В действительности, однако, всё происходило несколько иначе. В последние столетия перед началом новой эры в Египте, особенно в Александрии, основанной Александром Великим в 332 г. до Р. Х., проживало много иудеев. Они говорили на греческом языке, и поэтому появилась потребность в переводе Священных Писаний. К переводу приступили в III в. до Р. Х., а закончили только в следующем веке. Далее следует мрачное время средневековья, когда Библия, её хранители и толкователи подвергались жестоким гонениям.

Мартин Лютер переводит Библию

Перевод Библии Лютером и Реформация оказались революционным моментом в победном шествии Великой Книги. С 1522 по 1533 гг. Лютер осуществил семнадцать изданий Нового Завета, которые мгновенно распространились.

Вскоре Библия стала народной книгой в Германии, что решающим образом способствовало возникновению в стране единого литературного языка. Насколько сильно повлияла Библия Лютера на жизнь людей, культуру, литературу и искусство показывает, среди прочих, тот факт, что 705 расхожих ныне крылатых выражений имеют биб­лейское происхождение. Многие и не подозревают, что цитируют Биб­лию, когда говорят, что их пробрало «до составов и мозгов» (Евреям 4:12), что «умывают руки» (Матфея 27:24) или хотели бы «излить своё сердце» (1 Царств 1:15; Псалом 61:9).

Новый Завет Лютера был сердечно принят и в Швейцарии, где вели Реформацию Цвингли и Кальвин. В этой стране вышла в свет «Цюрихская Библия», которая и для наших дней представляет величайшую ценность.

Однако ситуация во многих странах была такой, что простые люди не имели возможности приобрести её для себя, так как стоимость была очень высокой.

21 октября 1710 года начало свою деятельность Библейское общество Канштайна. Благодаря деятельности общества в последующие десятилетия Библию имел каждый десятый немец.

Подобная ситуация сложилась в Англии. Ещё в 1800 году в стране имелось очень мало Библий при очень большом спросе. Положение вещей изменила одна девушка, сама, впрочем, не ведая об этом. Мэри Джонс из Уэллса раз в неделю проделывала весьма долгий путь, отправляясь к своей знакомой читать единственную во всей окрестности Библию. Мэри очень хотела иметь собственную Священную Книгу и усердно копила на неё деньги. Через шесть лет она собрала нужную сумму. Девушка пошла в город к пастору, что в 40 км от их прихода, и попросила Библию. Тот опечалился и сказал: «У меня всего две Библии в этом шкафу, и обе уже проданы. Но на свой страх и риск я дам тебе одну. Ты не должна возвращаться домой с пустыми руками».

Эту историю пастор Чарльз в 1802 году рассказал на собрании религиозного общества в Лондоне, дополнив свой рассказ просьбой найти способ напечатать Библию для бедных людей в Уэллсе. В ответ проповедник Хугс, вскочив со своего места, воскликнул: «Почему только для Уэллса, почему не для Королевства, почему не для всего мира?»

Пробил час великого пробуждения. 7 марта 1804 года при большом собрании людей (присутствовало свыше 600 человек) было основано Британское и зарубежное Библейские общества. Вскоре возникли другие организации подобного рода в Базеле (1804), Филадельфии (1808), Финляндии (1812), Амстердаме (1814), Эльберфельде (1814), Берлине (1814), Дрездене (1814), Нью-Йорке (1815), Шотландии и Норвегии (1816). Эти Библейские общества взяли за основополагающий принцип благотворительность, следуя которому, издатель не получает никакой прибыли. Отныне появилась возможность издавать Библию немыслимыми прежде тиражами.

В настоящее время в распоряжении Библейских обществ имеются целые институты, занимающиеся переводом. Ежегодно прибавляется несколько языков, на которых говорят где-нибудь в дебрях джунглей или на степных просторах, недавно открытых областей. Здесь в недалеком будущем также обязательно должна быть своя Библия.

Вне всякого сомнения, Библия и в наше время остаётся бестселлером. Ни одна книга не пользуется столь широким спросом, как Священное Писание.

Конрад Эдель, «Как появилась Библия»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 01 (249) январь 2018 г.