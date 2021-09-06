Как пережить учебный год и не стать врагом ребёнку

«Мама, ну почему я должна учиться в школе? — плакала моя дочь. — Это нечестно, я не хочу, мне это неинтересно!» Я чувствовала, что понимаю её. В своё время я сама не очень любила ходить в школу и была счастлива, когда моя учёба, наконец, закончилась. Но как отреагировать на её слова? Что сказать?

Многие родители так или иначе сталкиваются с проблемами в обучении своего ребёнка. Мы хотим, чтобы наши дети учились хорошо и были успешными в жизни. И мы действительно прикладываем немало усилий, чтобы этого добиться. Но всё ли мы делаем правильно?

Когда моя старшая дочь пошла в первый класс, я старалась ей помогать. Ей было только 6, и я понимала, что она нуждается в поддержке. Кроме того, мне очень хотелось, чтобы ей нравилось учиться. Она делала заметные успехи и с каждым днём становилась всё более самостоятельной. Уже во втором классе Даниела делала уроки практически без моей помощи, лишь изредка обращаясь по поводу трудных примеров или задач. Конечно, я была рада, что у меня появилась возможность заняться чем-то другим. Работа, обязанности — взрослым некогда скучать, не правда ли? Родители, как правило, очень заняты, чтобы помогать детям с освоением школьной программы. А если есть время, то частенько возникают проблемы с терпением. Но всё же мы пытаемся обеспечить хотя бы минимальный контроль за успеваемостью ребёнка: пришли с работы, переобулись в домашние тапочки и, увидев сына, тут же задаём вопрос: «Ну как, уроки уже сделал, или, пока меня не было, в телефоне всё время просидел?» Ребёнок воспринимает это как нападение и сразу же начинает защищаться. Часто эта беседа перерастает в конфликт, сын убегает, хлопает дверью, а мать или отец сердятся, кричат, продолжая обвинять ребёнка в глупости и неблагодарности. После всего этого ваше чадо замыкается в себе, чувствует себя одиноким и непонятым, а вы снова испытываете щемящее чувство вины и непонимание: а как можно иначе?

До конца пятого класса у Дани всё шло хорошо, но после нескольких недель учёбы в шестом мне показалось, что мою девочку просто подменили. Учителя жаловались и ставили плохие оценки. Я видела, что учёба для неё скучна и неинтересна.

Чаще всего кризис в обучении наступает, когда ребёнок становится подростком. Общение со сверстниками в этом возрасте, как правило, куда интереснее, чем учебная деятельность. Когда у нас возник этот кризис, я приняла для себя непростое решение: отодвинуть работу и свои личные дела в сторону и найти время, чтобы быть с дочерью — заниматься с ней, помогать ей столько, сколько понадобится.

Для того чтобы помочь ребёнку хорошо учиться, нужно время и терпение. Это два условия, которые дадут вам возможность преодолеть кризис в учёбе вместе. Если же у вас нет времени или вы к этому моменту не развили в себе столь необходимое терпение, то приходится искать другие пути. Важно понять, что ребёнку нужна помощь. Это могут быть репетиторы или дополнительные курсы. Окажите ему поддержку. Выразите понимание, что ему сейчас непросто, а потом уверьте в том, что он обязательно справится и всё преодолеет, а вы ему в этом поможете. Но не бегите разбираться с преподавателями и решать все проблемы за своё чадо. Ребёнок вполне может справиться с этим сам, если знает, что вы его поддерживаете. Лучше создавайте мотивацию.

Внутренняя мотивация, когда человек понимает, что определённые процессы важны и необходимы, у детей сформирована слабо. Поэтому необходимо создавать мотивацию внешнюю. Нет, платить деньги за хорошие оценки не обязательно. Лучше попробуйте мотивировать ребёнка тем, что ему нравится. Например, моя дочь любит рисовать. И мы с ней договорились, что, если она учится неделю без троек, я покупаю ей курс по рисованию в интернете. На следующей неделе мы купили ей витражные краски, а потом какие-то специальные фломастеры для художников. Таким образом, мой ребёнок хорошо учился в школе и ещё развивал свои способности и таланты, а как бонус у нас были прекрасные отношения, потому что и она, и я были довольны результатом.

Проявите творчество, дайте себе и ребёнку время подумать, обсуждайте вместе появляющиеся идеи, и вы найдёте наилучшее решение.

В процессе воспитания постоянно старайтесь взвешивать, что важнее для вас: успешная будущая карьера вашего ребёнка или близкие, дружеские и доверительные отношения с ним? «А можно и то, и другое?» — спросите вы. Это было бы оптимально, но любой хороший результат требует определённых вложений нашего с вами времени. И здесь вопрос к нам как к родителям: как много времени мы готовы проводить с нашими детьми, чтобы помочь им быть успешными в учёбе? И ещё более важный вопрос: сколько времени вы готовы проводить с детьми, чтобы построить с ними настоящие, глубокие и доверительные отношения?

Может быть, вам станет легче, если вы попытаетесь вспомнить себя в их возрасте? Это очень полезная практика — время от времени вспоминать, каким был я в возрасте моего сына/дочери? Чего мне тогда хотелось? Чего я ожидал от своих родителей? А чего мне больше всего не хватало? Вспомнили? Здорово! Но подождите, не спешите переносить свои желания на своего ребёнка. У него они могут быть совсем другими. Поговорите со своим родным человечком. Спросите, о чём он мечтает. Чего хотел бы больше всего на свете? А чего ему сейчас не хватает? Как он хотел бы проводить время с вами? Вопросов может быть множество. Главное начать интересоваться не только учёбой, но и самой жизнью своего ребенка.

Помните: дети — это огромная ценность и они даны нам на сравнительно короткое время. Мы несём большую ответственность за их настоящее и будущее. Может, стоит пересмотреть свои жизненные приоритеты в свете этих простых, но абсолютно реальных фактов? Когда мы строим отношения со своими детьми, мы негласно учим их строить отношения с другими людьми, а это, возможно, самый важный в жизни навык. Размышляйте об этом, ищите ответы на свои непростые вопросы, и пусть Бог поможет вам принимать самые лучшие и верные решения.

Наталья Диль, психолог

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.