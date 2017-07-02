Первое чудо Иисуса Христа

Во время искушения в пустыне Христос испил чашу страданий. Но после этого Он пришёл преподнести людям чашу благословения, чтобы освятить их взаимоотношения.

Оставив Иордан, Иисус вернулся в Галилею. В то самое время в Кане, селении недалеко от Назарета, готовились к свадьбе. Жених и невеста были родственниками Иосифа и Марии; Иисус, зная об этом, пришёл в Кану вместе со Своими учениками, и был приглашён на торжество.

По обычаю того времени свадебное застолье продолжалось несколько дней. И вот случилось, что в разгар пира иссякли запасы вина. Хозяева очень растерялись и огорчились. Праздники обычно не обходились без вина, и если его не хватало, то это указывало на недостаток гостеприимства. Мария, мать Иисуса, как родственница молодых, помогала в приготовлениях к свадьбе. И теперь она говорит

Иисусу: «Вина нет у них», — полагая, что Он может помочь в их нужде. Но Иисус ответил: «Что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой».

Слова «Не пришёл час Мой» указывают, что каждое дело, совершённое Христом в Его земной жизни, было частью того плана, который существовал от дней вечных. Прежде чем прийти на землю, Он уже знал этот план во всех подробностях. Но, живя среди людей, Иисус в каждом Своём поступке руководствовался волей Отца и не колебался, когда нужно было действовать. С неизменной покорностью Он ожидал, когда настанет Его час.

Сказав Марии, что час Его ещё не пришёл, Иисус ответил на её потаённую мысль, которую она лелеяла вместе со всем своим народом. Она надеялась, что Он откроет Себя как Мессия и взойдёт на престол Израильский. Но время ещё не пришло. Иисус разделил участь людей не как царь, а как «муж скорбей и изведавший болезни» (Исаия 53:3).

Но хотя Мария неправильно понимала миссию Христа, она безоговорочно доверяла Ему, и на эту веру Иисус откликнулся. Именно для того, чтобы поощрить доверие Марии и укрепить веру Своих учеников, Иисус совершил первое чудо.

Марию нисколько не смутил ответ Иисуса, и она сказала прислуживающим за столом: «Что скажет Он вам, то сделайте». Таким образом она выполнила всё от неё зависящее, чтобы приготовить путь для служения Христа.

У входа стояли шесть больших каменных водоносов. Иисус попросил слуг наполнить их водой, что и было исполнено. Затем, поскольку срочно требовалось вино, Он сказал: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Вместо воды, которой были наполнены сосуды, из них потекло вино. Отведав его, распорядитель нашёл, что оно превосходит все напитки, которые он когда-либо пил, и очень отличается от того вина, которое было подано в начале пира.

Пир, который Христос устраивает для души, всегда приносит удовлетворение и радость. Каждый новый дар, посланный человеку, углубляет способность ценить благословения Господа и радоваться им. Если ты пребываешь в Нём, то полученный сегодня щедрый дар будет залогом того, что завтра это благословение преумножится.

Дар Христа на свадебном пире был символичен. Вода изображала крещение в смерть Его, а вино — Его кровь, которая прольётся за грехи мира. Своим словом Христос восполнил нехватку вина на свадебном пире, и так же щедро Он дарует Свою благодать, чтобы изгладить беззакония людей, возвысить и укрепить душу.

На первом пире, который посетил Иисус со Своими учениками, Он поднёс им чашу, символизировавшую Его труд для их спасения. И на Своей последней Вечере Он подал её снова, установив тот священный обряд, который должен был возвещать Его смерть, «доколе Он придёт» (1 Коринфянам 11:26).

Вино, которое Христос творил на празднике, и вино, которое Он дал Своим ученикам как символ Своей Крови, было чистым виноградным соком. Именно это имеет в виду пророк Исаия, когда говорит: «Когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: “не повреди её, ибо в ней благословение”» (Исаия 65:8).

Вести о чуде в Кане Галилейской распространились по всей округе и достигли Иерусалима. И священники, и старейшины с новым интересом принялись исследовать пророчества, указывающие на пришествие Христа. Люди горели желанием узнать о миссии нового Учителя, Который так скромно ведёт Себя.

Как в Ветхом, так и в Новом Завете образ супружеских отношений использовался для олицетворения исполненного любви священного союза Христа и Его народа. Иисусу свадебное торжество напоминало, что настанет счастливый день, когда Он введёт Свою невесту — святой народ — в дом Отца и искупленные вместе со Спасителем воссядут на брачной вечере Агнца. Он говорит: «[Как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой».

Эллен Уайт, «Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.