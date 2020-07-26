Первое чудо Иисуса

Евангелие от Иоанна
глава 2
- На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.
- Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
- И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
- Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой.
- Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
- Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.*
- Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху.
- И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
- Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха
- И говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе.
- Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.
Библия, каноническое издание, Синодальный перевод
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.
* Каменные кувшины для воды вмещали от 80 до 120 л каждый.