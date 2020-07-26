Первое чудо Иисуса

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Евангелие от Иоанна
глава 2

  1. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.
  2. Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
  3. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
  4. Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой.
  5. Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
  6. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.*
  7. Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху.
  8. И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
  9. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не знал, откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха
  10. И говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе.
  11. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.

Библия, каноническое издание, Синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2020 г.

* Каменные кувшины для воды вмещали от 80 до 120 л каждый.

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