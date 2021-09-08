Притча о прощении

Евангелие от Матфея, 18 глава

21 Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?

22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: «до семи», но до седмижды семидесяти раз.

23 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;

24 Когда начал он считаться, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;

25 А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;

26 Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: «государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу».

27 Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

28 Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «отдай мне, что должен».

29 Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «потерпи на мне, и всё отдам тебе».

30 Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

31 Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.

32 Тогда государь его призывает его и говорит: «злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;

33 Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?»

34 И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2021 г.