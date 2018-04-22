Урим Боджач вырос в Косове и ненавидел христиан. Теперь он несет Благую весть своим соседям-мусульманам. Этот бывший мусульманин основал в Косове первую церковь за 700 лет.

Всё изменилось, когда он обратился в христианство после того, как тетя рассказала ему Евангелие.

«Для меня большая честь служить Богу здесь, — делится пастор Урим Боджач. — Конечно, у нас бывают разные проблемы и трудности. Случаются преследования и гонения, ведь 99% людей здесь, в Малишеве, мусульмане. Нам, христианам в первом поколении, очень нужны ваши молитвы. Молитесь о нас, чтобы мы выстояли ради Христа, «совершили течение», дошли до конца».

Источник: МХН

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2018 г.