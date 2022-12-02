Первые евангелисты

Буквально за несколько десятилетий учение Христа распространилось по всему тогдашнему миру. Первые христиане шли из селения в селение, от двери к двери с благой вестью о Божьей любви. Мы живём в так называемой христианской стране, но приняли ли мы эту весть? И как мы реагируем на неё?

Подготовка служителей

Апостолы стали семьёй Иисуса. Они сопровождали Его в странствиях, разделяли с Ним все труды и тяготы, слушали Его беседы. В каждодневном общении с Иисусом они учились служить человечеству. Когда Иисус наставлял огромные толпы людей, собиравшихся вокруг Него, ученики были рядом: помогали наводить порядок в толпе, приносили страдальцев к Спасителю, утешали их. Они учили других тому, чему сами научились у Иисуса, и каждый день обретали ценный опыт. Господь готовил их ко времени, когда Сам покинет землю. Он послал их на проповедь, чтобы, используя преимущества Своего присутствия, исправлять их ошибки, советовать и подсказывать.

Призвав двенадцать учеников и повелев им отправляться в города и селения, Иисус никого не послал в одиночку, но попарно. Они могли помочь друг другу и приободрить, советоваться и молиться вместе; сила одного восполняла слабость другого. Позднее отправились в путь ещё семьдесят учеников.

О чём проповедовали посланные

Ученики проповедовали ту же весть, которую несли людям Иоанн Креститель и Сам Христос: «Приблизилось Царство Небесное». От них не требовалось убеждать людей в том, что Иисус из Назарета является Мессией. Просто во имя Его им нужно было, подобно Ему, непрестанно трудиться и творить добро. Он повелел им: «Больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Евангелие от Матфея 10: 8).

Во время Своего служения Иисус посвящал больше времени исцелению больных, нежели проповеди. Люди, над которыми Он сжалился, радовались здоровью и вновь обретённым силам. Вокруг них собирались толпы, чтобы из первых уст услышать о деяниях Господа. Для многих Его голос оказался первым звуком, который они услышали в своей жизни. Для многих Его имя стало первым словом, которое они произнесли. Первое, что видели прозревшие люди, было Его лицо. Как же можно было не любить Иисуса и не возносить Ему хвалу? Когда Он проходил по городам и селениям, Он был подобен живому потоку, несущему повсюду жизнь и радость.

Последователи Христа должны трудиться так же, как трудился Он. Мы должны накормить голодного, одеть нагого, утешить страдающего и скорбящего. Мы должны укреплять тех, кто отчаялся, и вдохновлять тех, кто потерял надежду. Людей нужно привлекать к Богу не угрозами, а добротой. Часто сердце лишь ожесточается от укоров, но любовь Христа смягчит его.

Как выглядели первые проповедники

Подготовка учеников в дорогу была предельно простой. Следовало ничем не отличаться от простых крестьян, избегая сходства с религиозными учителями. Ученики не должны были проповедовать в синагогах, созывая народ. «Сектанты», — сказали бы об апостолах сегодня. Да и тогда многие относились к посланникам Христа именно так. На них не было ряс, они проповедовали не в синагогах, их не любили религиозные лидеры, они собирались по домам…

Где бы они ни очутились, следовало воспользоваться гостеприимством достойных людей. Прекрасное приветствие: «Мир дому сему» (Евангелие от Луки 10:5) должно было открывать им дверь любого дома. Их молитвы, хвалебные гимны и чтения Писания в семейном кругу призывали благословение на этот дом.

Все ли рады посланникам?

То, что проповедовали посланные, было вестью о вечности, и судьба человека зависела от того, примет он её или отвергнет. Чтобы люди осознали всю важность этого выбора, Иисус повелел Своим ученикам: «А если кто не примет вас и не послушает ваших слов, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому» (Евангелие от Матфея 10:14, 15).

И в наши дни многие с пренебрежением гонят посланников Божьих, думая, что поступают правильно. Некоторые религиозные учителя и сегодня наставляют паству рвать предлагаемые книги, газеты, а самих пришедших с вестью оскорблять и изгонять с угрозами. Христос и это предвидел. Он предупредил: «Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он [тем] служит Богу» (Евангелие от Иоанна 16:2).

Враждебность к Евангелию окажется настолько сильна, что сможет вызвать разрыв даже самых тесных земных уз. Учеников Христовых будут предавать на смерть их родственники. «И будете ненавидимы всеми за имя Моё, — говорил Христос, — претерпевший же до конца спасётся» (Евангелие от Марка 13:13).

Слуга не выше своего господина. Самого Небесного Царя называли князем бесовским, будут клеветать и на Его учеников. Иисус предупредил: «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! » (Евангелие от Луки 6:26).

Проповедь с любовью и тактом, обличение со слезами на глазах

«Вот, — сказал Иисус, — Я посылаю вас, как овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» (Евангелие от Матфея 10:16). Сам Христос никогда не утаивал истины, но говорил Он всегда с любовью. Беседуя с народом, Он проявлял величайший такт, внимание и предупредительность. Он никогда не был груб, никогда без нужды не произносил суровых слов, никогда не причинял ненужной боли чувствительной душе. Он никогда не порицал человеческую слабость. Да, Он бесстрашно разоблачал лицемерие, неверие и беззаконие, но в моменты таких обличений на глазах у Него появлялись слёзы. Он плакал об Иерусалиме, Своём любимом городе, который отказался принять Его — Путь, Истину и Жизнь. Жители города отвергли Спасителя, но Он относился к ним с нежностью и состраданием. В каждом человеке Он видел душу, которую пришёл спасти.

Как вы примете вестников?

Те, кому не нужна истина, начнут обвинять и гнать учеников. Но среди утрат и страданий, даже перед лицом смерти, дети Божьи должны являть кротость их Божественного Учителя. Так станет очевидной разница между слугами сатаны и представителями Христа.

«Кто принимает вас, — говорит Христос, — принимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня». Каждое доброе дело, совершённое для посланников Христовых во имя Его, будет замечено и вознаграждено. «И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Евангелие от Матфея 10:40, 42).

В великий судный день никто не сможет сказать Богу: «Я не знал, меня не предупредили». Многие с горечью осознают, сколько возможностей было упущено. Им будет показано, сколько раз Бог обращался к ним через людей и обстоятельства. Они вспомнят, как грубо обошлись с теми, кто стучался к ним в дверь, чтобы поделиться вестью надежды. Они вспомнят, сколько раз противились побуждению начать читать Библию. У них не будет оправданий, потому что они поймут: Бог сделал для них всё, что мог. Тогда они в один голос признают: «Праведны и истинны пути Твои!» (Библия, книга Откровение 15:3).

Время спасения

Дни нашей планеты сочтены. Скоро, очень скоро, Иисус придёт, и каждый пожнёт то, что сеял. В тот день будет поздно принимать решения. Время выбирать — сейчас. «О, если бы вы ныне послушали гласа Его: «не ожесточите сердца вашего»» (Библия, книга Псалтирь 94:7, 8).

«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Библия, книга пророка Исаии 55:6, 7). «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (Библия, 2 послание коринфянам 6:2).

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.