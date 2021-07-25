Пирог «Ягодное чудо»

Ингредиенты:
- Яблоки — 4 шт.,
- Черника — 1 стакан,
- Малина — 1 стакан,
- Чёрная смородина — 2 ст. ложки,
- Манка — 1 стакан,
- Сахар — 0,5 стакана,
- Апельсин — 1 шт.
Приготовление:
Смешиваем манку с сахаром. Половину смеси высыпаем в смазанную маслом форму для запекания. Разравниваем. Натираем яблоки на крупной тёрке. Аккуратно распределяем поверх смеси. На яблоки выкладываем чернику, далее — малину и смородину. Сверху высыпаем вторую половину смеси. Поливаем апельсиновым соком. Выпекаем около 30 минут при 200°С. Подаём в тёплом виде.
По рецепту лечебно-оздоровительного центра «Наш дом»
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.