Пирог «Ягодное чудо»

1

Ингредиенты:

  • Яблоки — 4 шт.,
  • Черника — 1 стакан,
  • Малина — 1 стакан,
  • Чёрная смородина — 2 ст. ложки,
  • Манка — 1 стакан,
  • Сахар — 0,5 стакана,
  • Апельсин — 1 шт.

Приготовление:

Смешиваем манку с сахаром. Половину смеси высыпаем в смазанную маслом форму для запекания. Разравниваем. Натираем яблоки на крупной тёрке. Аккуратно распределяем поверх смеси. На яблоки выкладываем чернику, далее — малину и смородину. Сверху высыпаем вторую половину смеси. Поливаем апельсиновым соком. Выпекаем около 30 минут при 200°С. Подаём в тёплом виде.

По рецепту лечебно-оздоровительного центра «Наш дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.

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