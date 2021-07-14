Пирог «Насыпной»

Ингредиенты для теста:

овсяные хлопья, измельчённые в кофемолке — 1 стакан,

мука — 1 стакан,

сахар — 0,5 стакана,

манка (или цельнозерновая мука) — 0,5 стакана,

кокосовая стружка — 1 стакан,

щепотка соли,

масло растительное — ⅓ стакана.

Ингредиенты для начинки:

Яблоки, натёртые на крупной тёрке, (желательно брать кисловатые яблоки) и/или ягоды — 1 – 1,2 кг.

Приготовление:

Ингредиенты для теста смешать, хорошо растерев масло. Получившаяся сыпучая смесь и есть наше тесто. Разделить её на 4 части. Начинку разделить на 3 части.

В форму (диаметр 24 см) насыпать сухую смесь, равномерно распределив её по всей форме (слой не меньше 0,5 см), сверху распределить 1 часть начинки. Повторить ещё два раза. Сверху пирог засыпать четвёртым слоем теста. Выпекать в духовке при температуре 180 C° около часа. Дать остыть. Особенно вкусен такой пирог на следующий день.

Начинку можно комбинировать: яблоки+тыква, яблоки+ягоды+измельчённые грецкие орехи и т. п. Важно, чтобы начинка была сочная и пропитала при выпечке сухие ингредиенты.

Людмила Ягелло

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.