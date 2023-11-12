Пирог яблочный закрытый

Посмотришь на рецепты с обилием яиц и сливочного масла и понимаешь, что это, конечно, вкусно, но организму явно не на пользу. Давайте сотворим более щадящий десерт.

Ингредиенты

Тесто:

250 г пшеничной муки,

125 мл растительного масла без запаха,

65 мл холодной минеральной воды,

⅓ ч. л. соли.

Начинка:

1 кг кисло-сладких яблок,

4 ст. л. сахара,

1 ст. л. лимонного сока,

0,5 ч. л. молотого кориандра (по желанию).

Приготовление

Просеять муку, сверху налить масло и смешать его с мукой, затем размять смесь пальцами, чтобы получилась мелкая крошка. Добавить холодной минеральной воды, соли и замесить тесто. Из теста сделать шар, накрыть его салфеткой и положить в холодильник на 1,5 часа.

Подготовить яблочную начинку. Для этого яблоки разрезать вдоль на 4 части, удалить сердцевину, а затем каждую часть порезать ломтиками толщиной около 2 мм. Яблоки сразу же заправить лимонным соком, сахаром, молотым кориандром и перемешать, чтобы они не потемнели.

Охлаждённое тесто разделить на две части так, чтобы одна была примерно вдвое больше другой. Из большей части раскатать тонкую лепёшку диаметром около 40 см. Лепёшку положить в форму (форма для пирога диаметром 28 – 30 см, с бортами высотой 2 – 3 см), распределив её по дну и стенкам, при этом края должны немного свисать из формы. На лепёшку равномерно уложить яблоки, а сверху положить вторую лепёшку, раскатанную из меньшей части теста, края соединить и защипнуть (защипы не делайте объёмными: надо, чтобы верх получился максимально плоским). В центре пирога сделать крестообразный надрез (можно снежинкой), чтобы выходила лишняя влага. Выпекать 50 минут при температуре 220°С. Форму с пирогом перевернуть на металлическую сетку (можно использовать решётку из духовки, поместив её над раковиной) и осторожно встряхнуть, чтобы пирог выпал. Когда сок вытечет, выложить пирог на тарелку и в таком перевёрнутом виде подавать на стол. Никакой соды, никаких дрожжей… Вкусно!

По рецептам лечебно-оздоровительного центра «Наш Дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2023 г.