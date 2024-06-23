Пирог «Ягодка»

Ингредиенты:

360 мл тёплой воды,

15 г дрожжей,

1 пакетик ванилина (1,5 г) — по желанию,

⅔ стакана сахара,

¼ стакана растительного масла,

1 ч. л. соли,

¼ стакана отрубей,

4 стакана муки,

вишня без косточек.

Крошка для оформления:

0,5 ст. муки,

¼ ст. сахара,

1 – 1,5 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

Дрожжи растворить в воде, добавить соль, сахар, растительное масло, отруби, муку и тщательно перемешать ложкой. Тесто должно быть вязким. Дать подойти в течение часа.

Для крошки тщательно перемешать муку, сахар и масло.

На дно смазанного растительным маслом и посыпанного отрубями противня с высокими бортиками (или формы для хлеба) выложить 0,5 части теста, затем — вишню ровным слоем и накрыть остатком теста. Сверху посыпать крошкой для оформления. Выпекать 10 минут при температуре 100°С, а затем 20 минут при температуре 200°С.

Зимой вишню можно заменить 0,5 стакана изюма.

По книге «Рецепты НАШЕГО ДОМА»