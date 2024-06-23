Пирог «Ягодка»

Ингредиенты:
- 360 мл тёплой воды,
- 15 г дрожжей,
- 1 пакетик ванилина (1,5 г) — по желанию,
- ⅔ стакана сахара,
- ¼ стакана растительного масла,
- 1 ч. л. соли,
- ¼ стакана отрубей,
- 4 стакана муки,
- вишня без косточек.
Крошка для оформления:
- 0,5 ст. муки,
- ¼ ст. сахара,
- 1 – 1,5 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
Дрожжи растворить в воде, добавить соль, сахар, растительное масло, отруби, муку и тщательно перемешать ложкой. Тесто должно быть вязким. Дать подойти в течение часа.
Для крошки тщательно перемешать муку, сахар и масло.
На дно смазанного растительным маслом и посыпанного отрубями противня с высокими бортиками (или формы для хлеба) выложить 0,5 части теста, затем — вишню ровным слоем и накрыть остатком теста. Сверху посыпать крошкой для оформления. Выпекать 10 минут при температуре 100°С, а затем 20 минут при температуре 200°С.
Зимой вишню можно заменить 0,5 стакана изюма.
По книге «Рецепты НАШЕГО ДОМА»