Пицца на здоровье

Без чего не обходится пицца? Без сыра! Интересно, что сыр — один из продуктов, вызывающих наиболее сильную зависимость. Вместе с тем, твёрдые сыры трудно перевариваются и оказывают весьма неблагоприятное влияние на здоровье. Но пиццу-то хочется! Как же быть? А попробуем приготовить её без сыра…

Для теста:

✔Дрожжи — 15 г

✔Сахар — 1 ст. ложка

✔Мука — 3 стакана

✔Оливковое масло — 2 ч. ложки

✔Соль — 1 ч. ложка

✔Вода — 300 мл

Для соуса:

✔Орехи кешью (можно семена подсолнечника/арахис) — 1 стакан

✔Сок лимона — 1 ст. ложка

✔Чеснок — 3 зубчика

✔Соль — 1 ч. ложка

✔Вода — 1 стакан (чуть меньше, если будете использовать болгарский перец)

✔Красный болгарский перец (1 шт.) — по желанию

Начинка:

✔Томатная паста — 2 ст. ложки

✔Вода — 1 ст. ложка

✔Лук — 3 шт.

✔Оливковое масло — 3 ст. ложки

✔Оливки — 15 шт.

✔Помидоры — 4 шт.

✔Петрушка — небольшой пучок

В качестве начинки можно использовать грибы, баклажаны (потушить предварительно), спаржевую фасоль, брокколи, болгарский перец, кукурузу… Выбирайте то, что вам по душе. Очень красиво выглядит пицца с веточками брокколи, красным болгарским перцем и жёлтыми зёрнышками кукурузы.

Приготовление:

❗Дрожжи растворить в тёплой воде, добавить сахар, оливковое масло, перемешать, всыпать муку. Замесить эластичное тесто. Вымешивать 5 мин. Смазать получившийся комочек теста маслом и оставить на 30 мин. в тёплом месте.

❗❗Нарезать грибы и выложить их на сковороду, смазанную оливковым маслом. Добавить порезанный полукольцами лук, щепотку соли и немного воды. Тушить 20 минут.

❗❗❗Все ингредиенты для соуса поместить в блендер и взбить. Если вы будете использовать красный болгарский перец, цвет заливки получится слегка оранжевым.

❗❗❗❗Противень смазать маслом. Выложить тесто и равномерно распределить (не раскатывать). Сформировать невысокие бортики.

❗❗❗❗❗Смешать 2 ст. ложки томатной пасты с 1 ст. ложкой воды. Намазать основу. Выложить грибы с луком, посыпать порезанными оливками, сверху выложить помидоры и залить всё соусом. Выпекать 30 минут при 210°С. В зависимости от типа духовки может потребоваться больше времени: тесто должно пропечься. Готовую пиццу посыпать зеленью. Приятного аппетита!

По рецептам YouTube канала Лечебно-оздоровительный центр «Наш дом»

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2020 г.