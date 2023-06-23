Пирожное «Картошка по ЗОЖ»

Ингредиенты:
- 2 стакана панировочных сухарей
- 1 стакан подсушенного арахиса
- 0,5 стакана подсушенного фундука
- 0,5 стакана фиников
- 0,5 стакана мёда
- 3 ст. ложки кэроба (полезныйзаменитель какао)
- 1 апельсин с кожурой
- ваниль
Приготовление
Сухари запарить кипятком до состояния влажной крошки. Сильно не мочить. Апельсин и финики пропустить через мясорубку, орехи измельчить в блендере. Всё смешать, слепить пирожные. Обвалять в кэробе. Можно немного остудить в холодильнике.
По рецепту оздоровительной агроусадьбы «Сельский дом» (Беларусь)
Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.