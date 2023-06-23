Пирожное «Картошка по ЗОЖ»

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Ингредиенты:

  • 2 стакана панировочных сухарей
  • 1 стакан подсушенного арахиса
  • 0,5 стакана подсушенного фундука
  • 0,5 стакана фиников
  • 0,5 стакана мёда
  • 3 ст. ложки кэроба (полезныйзаменитель какао)
  • 1 апельсин с кожурой
  • ваниль

Приготовление

Сухари запарить кипятком до состояния влажной крошки. Сильно не мочить. Апельсин и финики пропустить через мясорубку, орехи измельчить в блендере. Всё смешать, слепить пирожные. Обвалять в кэробе. Можно немного остудить в холодильнике.

По рецепту оздоровительной агроусадьбы «Сельский дом» (Беларусь)

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.

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