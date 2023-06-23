Пирожное «Картошка по ЗОЖ»

Ингредиенты:

2 стакана панировочных сухарей

1 стакан подсушенного арахиса

0,5 стакана подсушенного фундука

0,5 стакана фиников

0,5 стакана мёда

3 ст. ложки кэроба (полезныйзаменитель какао)

1 апельсин с кожурой

ваниль

Приготовление

Сухари запарить кипятком до состояния влажной крошки. Сильно не мочить. Апельсин и финики пропустить через мясорубку, орехи измельчить в блендере. Всё смешать, слепить пирожные. Обвалять в кэробе. Можно немного остудить в холодильнике.

По рецепту оздоровительной агроусадьбы «Сельский дом» (Беларусь)

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2023 г.