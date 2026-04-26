Жюльен в корзинках

3

Эти корзиночки с жюльеном очень-очень вкусные. И нарядные.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 800 г шампиньонов
  • 300 г репчатого лука
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ч. л. соли

Для «сырного» соуса:

  • 100 г кешью
  • ¼ ч. л. соли
  • 100 г воды
  • 1 ст. л. пищевых неактивных дрожжей

Тесто на корзинки:

  • 160 г пшеничной муки 1 сорта
  • 0,5 ч. л. соли
  • 40 г кокосового рафин. масла
  • 80 мл воды

Приготовление:

  1. Кешью промыть, залить кипятком для набухания.
  2. Шампиньоны промыть, нарезать мелкими кубиками. Поместить на сухую сковороду, посолить (0,5 ч. л.), тушить без крышки до испарения влаги. Затем добавить 1 ст. л. масла и продолжить тушить шампиньоны до появления румяных корочек.
    Лук очистить, помыть, нарезать мелкими кубиками. Поместить на отдельную сковороду, посолить (0,5 ч. л.), тушить на медленном огне под закрытой крышкой в собственном соку до испарения влаги. Затем налить 1 ст. л. масла, тушить до мягкости лука.
  3. Тесто. В ёмкость высыпать муку, добавить соль, перемешать. Затем добавить мягкое кокосовое масло, тщательно вымешать руками. Влить воду, замесить тесто. Оставить отдыхать, а за это время приготовить «сырный» соус.
  4. «Сырный» соус. Разбухший кешью промыть. В блендер поместить все ингредиенты для соуса: кешью, соль, воду, неактивные пищевые дрожжи. Взбить до однородной массы.
  5. Собираем корзинки. Тесто ещё раз вымесить, скатать в «колбаску», разрезать на кусочки весом по 15 г. Кусочки теста раскатать диаметром 9 см и поместить в формы для тарталеток. Формы для корзинок смазывать маслом не нужно.
    Тушёный лук, грибы и «сырный» соус смешать. Разместить по 1 ст. ложке массы в формы.
  6. Выпекать в разогретой духовке 20 – 25 минут при температуре 180°C. Ориентируйтесь на свою духовку (в газовой духовке редактора корзиночки готовились почти час).

Готовые тарталетки украсить укропом.

Выход: 18 корзиночек.

Канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»

Поделиться