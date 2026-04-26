Жюльен в корзинках

Эти корзиночки с жюльеном очень-очень вкусные. И нарядные.
Ингредиенты:
Для начинки:
- 800 г шампиньонов
- 300 г репчатого лука
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 ч. л. соли
Для «сырного» соуса:
- 100 г кешью
- ¼ ч. л. соли
- 100 г воды
- 1 ст. л. пищевых неактивных дрожжей
Тесто на корзинки:
- 160 г пшеничной муки 1 сорта
- 0,5 ч. л. соли
- 40 г кокосового рафин. масла
- 80 мл воды
Приготовление:
- Кешью промыть, залить кипятком для набухания.
- Шампиньоны промыть, нарезать мелкими кубиками. Поместить на сухую сковороду, посолить (0,5 ч. л.), тушить без крышки до испарения влаги. Затем добавить 1 ст. л. масла и продолжить тушить шампиньоны до появления румяных корочек.
Лук очистить, помыть, нарезать мелкими кубиками. Поместить на отдельную сковороду, посолить (0,5 ч. л.), тушить на медленном огне под закрытой крышкой в собственном соку до испарения влаги. Затем налить 1 ст. л. масла, тушить до мягкости лука.
- Тесто. В ёмкость высыпать муку, добавить соль, перемешать. Затем добавить мягкое кокосовое масло, тщательно вымешать руками. Влить воду, замесить тесто. Оставить отдыхать, а за это время приготовить «сырный» соус.
- «Сырный» соус. Разбухший кешью промыть. В блендер поместить все ингредиенты для соуса: кешью, соль, воду, неактивные пищевые дрожжи. Взбить до однородной массы.
- Собираем корзинки. Тесто ещё раз вымесить, скатать в «колбаску», разрезать на кусочки весом по 15 г. Кусочки теста раскатать диаметром 9 см и поместить в формы для тарталеток. Формы для корзинок смазывать маслом не нужно.
Тушёный лук, грибы и «сырный» соус смешать. Разместить по 1 ст. ложке массы в формы.
- Выпекать в разогретой духовке 20 – 25 минут при температуре 180°C. Ориентируйтесь на свою духовку (в газовой духовке редактора корзиночки готовились почти час).
Готовые тарталетки украсить укропом.
Выход: 18 корзиночек.
Канал «Растительная кухня Валерии Любимовой»