Пирожное «Картошка»

Я долго обходила этот рецепт стороной: ну какое пирожное может быть из чечевицы?! А на этой неделе сдалась и решила попробовать. Вся семья в восторге. А вы готовы к экспериментам?

Ингредиенты:

250 г варёной чечевицы;

150 г очищенных подсолнечных семечек;

200 г фиников;

3 ст. ложки кэроба;

1 пакетик ванили.

Приготовление:

Чечевицу замочить на 6 – 8 часов, промыть, варить 20 минут. Семечки подсушить на сухой сковороде. Финики ошпарить кипятком, очистить. Всё вместе прокрутить через мясорубку. В полученную массу добавить 3 ст. ложки кэроба, ваниль. Перемешать, слепить пирожное. Обвалять в кокосовой стружке. Хранить в холодильнике.

Подготовила Оксана Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.