Письмо жены Иова

Жена страдальца Иова… Мы даже имени её не знаем. Обычно говорят о её муже, перенёсшем тяжелейшие испытания. А каково было ей?

Я родилась в удивительном и благословенном Богом месте — в земле Уц. Мне казалось, что лучшего места на земле не найти. Я радовалась своей большой семье, где была любимой дочерью и сестрой.

Девушке на Востоке не суждено долго жить в родительском доме. Начиная с двенадцати лет, по воле отца и матери, она уже может стать женщиной, женой. Вот и меня родители рано обручили с юношей из знатного и богатого рода. Звали его Иов.

Как и принято в нашем народе, родители устроили богатый брачный пир, запомнившийся нам на всю жизнь. При множестве свидетелей прозвучало торжественное обещание Иова: «Она жена моя, и я её муж с этого дня и навеки!»

Так началась наша счастливая семейная жизнь. Я очень благодарна мужу за то, что он остался верным своему обету. В его лице Бог сделал мне самый лучший подарок. Заботливый, умный, трудолюбивый, предприимчивый, справедливый, удаляющийся от зла, но самое главное — богобоязненный. Таким был мой муж.

Спустя некоторое время наше имение оценивалось в семь тысяч мелкого скота, три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов и пятьсот ослиц и весьма много прислуги. И сделался Иов знаменитее всех сынов Востока.

Бог отверз мою утробу и дал мне семь сыновей и три доченьки. Как радовалась я рождению каждого своего ребёночка! С какой нежностью я растила их, заботилась, отдавая им всю свою любовь!

Когда детям исполнялось пять лет, роль воспитателя брал на себя Иов. Он был замечательным отцом! Дети ездили с ним на пастбища. Он брал их с собой на сеяние и жатву. Они с наслаждением слушали его рассказы о сотворении мира Всевышним Богом, о жизни патриархов, о потопе, о странствиях Авраама. И в каждом рассказе неизменно присутствовал Искупитель (см.: Иов 19:25), в Которого искренне веровал муж. Дети трепетно хранили рассказы отца в своей памяти.

Знаете, живя с мужем как за каменной стеной, в безопасности, я никогда не думала о том, что всего за один день жизнь может круто измениться. Я и представить себе не могла, что за один день можно потерять всё! Всё и за один день!

И этот незваный день пришёл. Он разделил нашу жизнь на две части — до и после.

В тот день «приходит вестник к Иову и говорит: волы пахали, и ослицы паслись подле них, как напали Савеяне и взяли их, а отроков поразили острием меча… Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их… Ещё он говорил, как приходит другой и сказывает: Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, а отроков поразили острием меча… Ещё этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего; и вот, большой ветер пришёл от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли…» (Библия, книга Иова 1:14–19).

В тот день я находилась рядом с мужем. Всё происходило как во сне и как будто не с нами. Мой муж разодрал верхние одежды свои и пал на землю, сказав: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Библия, книга Иова 1:21).

А что было со мной, я помню плохо… Говорят, страшно кричала, рвала на себе волосы, несколько дней ничего не ела и никого не узнавала, одним словом, обезумела. И только-только я начала приходить в себя, смертельно заболел муж. На его отёкшем, пылающем жаром теле появились раны, кожа покрылась узлами и стала похожей на кору, наподобие кожи слона. Болезнь Иова лишила меня, ещё не старую женщину, надежды вновь иметь детей.

Жизнь для меня потеряла всякий смысл. Все родственники нас оставили. Я терзалась горькой мыслью: Бог, Которому верно служил мой муж, нас тоже оставил. Находиться рядом с разлагающимся мужем было невыносимо (см.: Иов 19:17), и однажды я сказала ему в сердцах: «Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей! похули Бога и умри» (Библия, книга Иова 2:9). Многие осуждают меня за эти слова. Говорят, что я насыпала соль на раны мужа. Говорят, что мной овладел сатана и через меня, самого близкого человека, хотел его окончательно погубить…

Осуждать легко, но можете ли вы хоть капельку мне посочувствовать? Даже не сострадать, а только посочувствовать… Можете ли вы поставить себя на моё место? Можете ли понять моё душевное состояние? Спрашиваю, а сама понимаю: не можете… Вы когда-нибудь теряли свою кровиночку, своего ребёнка? А двух одновременно? А трёх? Я потеряла в один день десять(!) своих детей. Я потеряла надежду родить ещё. Я теряла мужа. У меня не было будущего. Моя жизнь закончилась. И мне хотелось только одного — умереть, но прежде понять, почему Бог нас оставил.

Вы восхищаетесь Иовом, тем, как стойко он перенёс утрату детей и имущества. Но знаете ли вы, что связь матери с детьми намного сильнее, а поэтому утрата намного больше? Послушайте, что говорят другие матери, потерявшие своих детей:

«У меня 7 декабря 2011 года умер единственный сынок, и детей у меня больше нет и не будет. Жизнь кончилась, хожу как зомби. Говорят, время лечит. Не знаю… Я хоронила и маму, и отца, но хоронить сыночка — это самое страшное, что мог дать Бог. Володе было всего 27, детей он не оставил. И больше нет смысла жить…»

«Вчера было два месяца, как не бьётся сердечко и второго моего сыночка, Юрасика… Вышла на работу, но сил нет никаких… НЕ ВЕРЮ… Нет моих мальчиков здесь… И никто не ответит на мой вопрос: за что мне эта страшная кара Господня?! Почему Господь забрал моих мальчиков, ведь они только начали жить?! Они не стали отцами, Господь лишил их этого счастья… Как жить, где найти силы? Слоняюсь из комнаты в комнату… Никого не хочу видеть и слышать… Прошу у Костеньки и Юрочки прощения, что не уберегла их… Маленьких было проще защитить, а взрослых как?»

«Самый страшный день в жизни — не день похорон, а день, когда ты остаёшься одна с этой звенящей тишиной… С этой сумасшедшей тоской, с невыносимой болью в груди… Вот тогда и наступают самые страшные дни твоей жизни…»

Вы услышали? Вы осознали? Сказанное мною было сказано на эмоциях, понять которые сможет только женщина, потерявшая самую большую драгоценность — своего ребёнка. Долгие дни я находилась между жизнью и смертью. К мужу приходили друзья, которых он назвал жалкими утешителями (см. Иов 6:2). Они то молчали, то ожесточённо спорили. У меня не было сил вникать во всё это. Но однажды после молитвы Иова (см. Иов 42:10) всё изменилось. Произошло чудо — он выздоровел. А в моём сердце возродилась надежда! Бог обильно благословил наши последние дни жизни — более, нежели прежние.

У нас было множество скота. Бог подарил нам семь сыновей и три дочери. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как они (см. Иов 42:12–15).

В этом письме я открыла вам всю душу свою. Постарайтесь понять меня и запомните: жизнь может измениться в один миг. Будьте к этому готовы. Никогда не осуждайте тех, в чей дом пришла беда. Не покидайте их. Не ищите их вины в случившемся. Если не можете помочь, хотя бы просто посочувствуйте. Что бы ни случилось, продолжайте доверять Богу, потому что в Нём наша будущность и надежда.

Моя молитва о вас, дорогие женщины: Господи, помилуй женщину!

Николай Семьин

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.