В Папуа-Новой Гвинее племя бывших каннибалов просит Библии

В Папуа-Новой Гвинее обращено в христианство племя каннибалов, случайно обнаруженное и приобщённое к цивилизации в 1965 году. Ранее оно убивало миссионеров, а не так давно получило в дар очередную посылку в 2500 Библий.

Посылка, содержащая 1400 детских Библий и 1100 Библий для взрослых на языке яли, была доставлена на территорию племени. Христианские добровольцы видят свою миссию в том, чтобы доставлять Священное Писание в самые труднодоступные точки мира, куда нет других транспортных путей.

Эту посылку заказала одна из церквей племени яли, когда выяснилось, что численность новообращённых стремительно растёт и на всех желающих давно уже не хватает Библий. В настоящее время в селениях народа яли действует уже более 100 церквей.

Источник: Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» январь 2021 г.