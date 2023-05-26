Животные, действующие по Божьему повелению

Незабываемый рассказ попутчицы.

Однажды я ехал в трамвае. На остановке возле храма одна скорченная старушка с трудом пыталась забраться по высоким ступенькам в вагон. Я, естественно, ей помог. После чего, усевшись на сидение рядом со мной, она стала меня всячески благодарить и благословлять. Я заметил, что, судя по всему, она верит в Бога. А старушка сказала: «Как же в Него не верить, когда Он спас мне жизнь, когда я была ещё маленькой девочкой, и по сей день помогает во всём?!»

Я поинтересовался, как именно Бог спас её. И женщина рассказала следующее. Когда ей было всего три-четыре годика (после революции), многие голодали. Не хватало продовольствия в новой советской республике. Государство устроило так называемую продразвёрстку. В дом моей собеседницы, как и во все другие, пришли вооружённые красноармейцы, чтобы собрать хлеб (зерно) в пользу государства. Отец семейства показал им, где в амбаре лежит зерно. Красноармейцы выволокли мешки с зерном и уложили их на свои телеги. Один из них поинтересовался у отца, всё ли тот отдал, и получил утвердительный ответ. Спрашивавший предупредил, что если они сами найдут ещё зерно, то отец поплатится за свою ложь. Солдаты стали обыскивать амбар и полезли в погреб, где нашли ещё несколько мешков.

После этого всю многодетную семью вывели во двор дома. Главный начал ругать отца, называя жадным буржуем и т. п.: мол, он скрыл хлеб от голодающего народа. На это отец ответил, что должен кормить и собственную семью, что этот хлеб они вырастили и собрали сами. Завязалась перепалка, и командир красноармейцев, выхватив свой наган, выстрелил в отца и скомандовал своим расстрелять всех его «выродков». Мать кинулась на солдат, защищая детей, и была заколота штыком. Поднялся детский крик и визг, и моя попутчица бросилась в огород. Один красноармеец побежал было за ней, но главный крикнул: «Не трать на малявку патроны: сама сдохнет с голоду».

Девчушка со страха спряталась в собачью конуру на соседском участке. Когда туда вернулась «хозяйка» и увидела забившуюся в угол и дрожащую малышку, то прижалась к ней, пытаясь согреть, и стала её облизывать. Девочка успокоилась. А потом собака принесла ей кусок хлеба. И всё лето она таскала у своих хозяев еду и приносила девочке. Так, остаток лета девочка прожила на участке соседей. Когда началась осень, стало холодно, и девочка, свернувшись калачиком, плакала в собачьей будке. Плач услышала соседка, которая вышла в огород, и вывела малышку из будки. Женщина узнала крошку, привела к себе в дом, и на семейном совете решили оставить её у себя как собственную дочь, никому не сообщив, что это ребёнок врагов народа, каковыми объявили расстрелянную семью.

Детей тогда в семьях было много, документов особо на них не оформляли. Так девочка и выросла в соседской семье.

Бог чудесным образом помог ей поступить в институт и устроиться на работу. Она стала первой женщиной-водителем в нашем городе с личным автомобилем «Москвич». Работала в прокуратуре и даже возглавляла её. В общем, посвятила свою жизнь защите людей и их интересов. А сподвигла её на выбор жизненного пути именно соседская собака, спасшая её когда-то.

Когда я слушал рассказ этой женщины, то невольно думал, что животные иногда могут быть гораздо человечнее нас, потому что покоряются Богу в отличие от многих людей. В Библии не раз мы читаем истории о том, как Бог действовал через животных. Вспомнить хотя бы известную говорящую ослицу Валаама, отказавшуюся везти своего хозяина навстречу гибели, или воронов, которым Бог повелел кормить гонимого пророка Илию.

Алексей Кодинцев

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.