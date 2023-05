Спасительная неудача

Юлия Качалова, мастер спорта международного класса по гребле на байдарке и финалистка Олимпийских игр, рассказывает об интересном случае из своей жизни.

Этот случай произошёл более 10 лет назад. На тот момент я уже вышла из юниоров и попала в основную сборную.

Дело было в польском городе Познань, где в тот год состоялся чемпионат мира по гребле. В составе байдарки-четвёрки мы боролись за попадание в финал чемпионата мира. У нас были все шансы для успешного выступления. Но что-то пошло не так…

Конечно, все были расстроены, а я не понимала, почему так сложилась гонка. Финал должен был состояться только через день, и я не стала бы совершать длительных прогулок накануне ответственного старта, попади мы в финал. А теперь появилось свободное время, и я решила пройтись по красивому лесу и зоопарку, расположенному неподалёку от канала.

Я очень люблю пешие прогулки. Поэтому, пока я шла, о чём-то размышляя, даже не заметила, как заблудилась. Понять это мне помог вопрос внезапно оказавшегося передо мною «путника»: «Hi! Do you know how to get to the zoo?» («Привет! Не знаешь, как пройти к зоопарку?»).

Теперь нас, потерявшихся, было двое. И мы решили вместе попробовать найти путь в зоопарк, хотя это был не зоопарк, а скорее зоосафари, раскинувшееся на территории 22 га. Пока мы шли и общались на английском, выяснилось, что этот человек 20 лет назад учился в Венгрии на преподавателя русского языка, и, по сути, русский стал его вторым родным языком (смею заметить, это значительно облегчило общение). Правда, до этого момента русский не пригождался ему, так как он начал работать в другой сфере.

Так вот, за те 5, а то и 6 часов прогулки посреди прекрасных Божьих творений мы успели поговорить на всевозможные темы. Не обошлось и без разговора о смысле нашего бытия и прекрасной надежде, дарованной Иисусом Христом каждому желающему обрести её. А перед тем, как мы расстались, новый знакомый поблагодарил за встречу и рассказал, что собирался сделать эти выходные последними днями в своей жизни. Но теперь он вновь обрёл надежду и желание жить!

Какова вероятность встречи в польском лесу, «посреди нигде», русской девушки и венгра, которому, может быть, специально ради этой встречи нужно было выучить русский язык (ещё за 20 лет до нашей встречи!), чтобы вновь обрести надежду?

Вернувшись в номер, я уже не чувствовала горечи поражения и даже усталости после целого дня ходьбы. Ведь что такое медаль в сравнении с человеческой жизнью? Порой, если мы вверяем свои пути Господу, Он может ответить на наши молитвы не совсем так, как мы это представляем… Но зато с Ним наша жизнь никогда не будет бессмысленной!

Юлия Качалова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.