По Своей по доброй воле
Нас Христос усыновил.
За людей Своею кровью
На кресте Он заплатил.
Бог спасения желает
Каждому: тебе и мне.
Он всё видит и всё знает,
Что творится на Земле.
Дочерьми и сыновьями
Иисусу стали мы.
Он, воскреснув, снова с нами,
И мы больше не рабы.
Сбросивши греха оковы,
Обрели мы Новый путь.
Поддержи нас, Авва Отче,
Чтоб с него нам не свернуть.
Ты всесильный и могучий.
Веру нашу приумножь.
Нас наполни Святым Духом
И излей Свой поздний дождь —
Дождь Твоих благословений,
Очищающий сердца…
Помоги нам без сомнений
Тебе верить до конца;
Что бы в жизни ни случилось,
На Тебя лишь уповать
И, как Неба всего милость,
Благодать Твою принять!
Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.