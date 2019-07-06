По Своей по доброй воле

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По Своей по доброй воле

По Своей по доброй воле
Нас Христос усыновил.
За людей Своею кровью
На кресте Он заплатил.

Бог спасения желает
Каждому: тебе и мне.
Он всё видит и всё знает,
Что творится на Земле.

Дочерьми и сыновьями
Иисусу стали мы.
Он, воскреснув, снова с нами,
И мы больше не рабы.

Сбросивши греха оковы,
Обрели мы Новый путь.
Поддержи нас, Авва Отче,
Чтоб с него нам не свернуть.

Ты всесильный и могучий.
Веру нашу приумножь.
Нас наполни Святым Духом
И излей Свой поздний дождь —

Дождь Твоих благословений,
Очищающий сердца…
Помоги нам без сомнений
Тебе верить до конца;

Что бы в жизни ни случилось,
На Тебя лишь уповать
И, как Неба всего милость,
Благодать Твою принять!

Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.

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