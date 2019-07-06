По Своей по доброй воле

Нас Христос усыновил.

За людей Своею кровью

На кресте Он заплатил.

Бог спасения желает

Каждому: тебе и мне.

Он всё видит и всё знает,

Что творится на Земле.

Дочерьми и сыновьями

Иисусу стали мы.

Он, воскреснув, снова с нами,

И мы больше не рабы.

Сбросивши греха оковы,

Обрели мы Новый путь.

Поддержи нас, Авва Отче,

Чтоб с него нам не свернуть.

Ты всесильный и могучий.

Веру нашу приумножь.

Нас наполни Святым Духом

И излей Свой поздний дождь —

Дождь Твоих благословений,

Очищающий сердца…

Помоги нам без сомнений

Тебе верить до конца;

Что бы в жизни ни случилось,

На Тебя лишь уповать

И, как Неба всего милость,

Благодать Твою принять!

Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (267) июль 2019 г.