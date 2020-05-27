Победа каждый день

После крещения Иисус отправился в пустыню, чтобы в одиночестве поразмыслить о Своей миссии. Постом и молитвой Он хотел приготовить Себя к предстоящему служению. Сатана, увидев, что Спаситель уединился в пустыне, решил — теперь самое подходящее время попытаться заставить Его согрешить и тем самым сорвать план спасения грешных людей.

Содержание:

Победа над чревоугодием

Победа над самонадеянностью

Победа над любовью к благам этого мира

Многие считают, что борьба между Христом и сатаной не имеет прямого отношения к их собственной жизни. Увы! Эта борьба разгорается снова и снова в каждом человеческом сердце. Соблазны, которым сопротивлялся Христос, те же самые, которые кажутся нам столь труднопреодолимыми. Но Христос одержал победу

над чревоугодием,

над самонадеянностью,

над любовью к благам этого мира.

Многие неоправданно считают, что Христос вообще не был подвержен искушению. Если бы человека постигали испытания хоть на йоту более трудные, чем те, что перенёс Христос, тогда Он не сумел бы помочь нам. Но наш Спаситель принял человеческое естество во всём его физическом несовершенстве. Он облёкся в человеческую природу, которой свойственно поддаваться искушению. Нам не грозят испытания большие, чем перенёс Христос.

Победа над чревоугодием

В основе первого великого искушения Христа (как и святой четы в Эдеме) лежало чревоугодие. В чём Адам пал, потворствуя своим вожделениям, в том должен был победить Христос. Когда после сорокадневного поста Иисус ослабел от голода, к Нему подступил сатана: «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» (Евангелие от Матфея 4:3). Дьявол надеялся, что смертельно голодный Христос совершит чудо для Себя. Если бы Он сделал это, план спасения был бы разрушен. Иисус никогда не творил чудес для Своего собственного блага: ни тогда, в пустыне, ни в иных ситуациях во все годы Своей земной жизни, но был щедр на них ради других.

Иисус не поддался искушению и даже не вступил в спор с сатаной, но ответил: «Написано: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”» (Евангелие от Матфея 4:4). Ради нас Христос проявил самообладание, которое пересилило голод и страх смерти.

Урок для нас:

Когда мы оказываемся в затруднительных обстоятельствах, сатана тут как тут со своими искушениями и нападками. Он старается поколебать наше доверие к Богу, Который допускает такое положение вещей. Он внушает нам, что Бог нас не любит. Если мы научимся противостоять дьяволу, то избежим многих поражений. Вступая же в переговоры с врагом, мы даём ему преимущество. Как отвечал Христос? Словами из Писаний. А знакомы ли мы со Словом Божьим, Библией? Если нет, то станем лёгкой добычей искусителя.

Иногда кажется, что, повинуясь заповедям Божьим, человек может лишиться материального достатка, и сатана попытается внушить человеку: вот случай, когда ты должен пожертвовать своими убеждениями. Но единственное, на что мы можем смело положиться в этом мире, — Слово Божье.

Первое великое искушение Иисуса Христа — это урок о господстве над желаниями и страстями. Во все века искушения, взывающие к чувствам плотского человека, более всего развращали и унижали род земной. Невоздержанность — вот средство, которым сатана разрушает умственные и нравственные силы, данные Господом человеку как бесценный дар. А потому человек становится не способным понять вечные ценности.

Победа над самонадеянностью

«Потом берёт Его диавол в святой город и поставляет на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою Твоею”» (Евангелие от Матфея 4:5, 6).

Искуситель хотел возбудить в Христе самоуверенность. И снова искушение начинается с намёка, подразумевающего недоверие: «Если Ты Сын Божий». Но Иисус отказался от малейшей уступки сомнению. Он не станет подвергать опасности Свою жизнь, доказывая что-либо сатане.

Хитрый сатана повторил обетование: «Ангелам Своим заповедает о Тебе», опустив последние слова: «охранять Тебя на всех путях Твоих» (книга Псалтирь 90:11), то есть на путях, избранных Богом. Иисус отказался сойти с пути послушания. Проявляя совершенное доверие к Своему Отцу, Он избегал ситуаций, когда для спасения Его жизни потребовалось бы вмешательство Всевышнего.

Иисус отвечал сатане: «Написано также: “не искушай Господа Бога твоего”» (Евангелие от Матфея 4:7). Бог уже засвидетельствовал, что Иисус является Его Сыном. Просить подтвердить эти слова — значит подвергать сомнению правдивость Слова Божьего, то есть искушать Бога. То же самое происходит и тогда, когда просят Господа сделать то, чего Он не обещал. Это значит проявлять недоверие, испытывать, искушать Его.

Урок для нас:

Искуситель не в состоянии приказать нам делать зло. Он не имеет власти над нашим разумом, если мы сами не сдадимся в плен. Прежде, чем сатана может проявить свою власть над нами, мы должны подчинить ему свою волю и перестать верить в Христа. Любое греховное желание, вынашиваемое нами, укрепляет его позиции.

Самонадеянность — это сатанинская подделка веры. Вера притязает на Божьи обетования и проявляет послушание установлениям Священного Писания. Самонадеянность также притязает на обетования, но не выполняет условий, на которых они даются.

Часто, когда сатане не удаётся посеять в нас недоверие, он всё же добивается своего, пробуждая в нас самоуверенность. Бог охраняет всех, кто послушен Ему, но сойти с этого пути — значит осмелиться ступить на территорию сатаны, на которой мы непременно падём.

Победа над любовью к благам этого мира

«Опять берёт Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: всё это дам тебе, если, пав, поклонишься мне» (Евангелие от Матфея 4:8, 9).

Миссия Христа могла быть совершена только через страдание. Он должен был нести грехи всего мира и умереть позорной смертью. Сатана предложил Иисусу избавить Себя от ужасного будущего, признав владычество искусителя. Но Христос заявил ему: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному служи”» (Евангелие от Матфея 4:10).

Урок для нас:

Этим же искушением сатана испытывает людей, и здесь он преуспевает больше, чем с Христом. Он предлагает людям все блага этого мира при условии, что они признают его верховную власть. Он требует, чтобы они пожертвовали своей честностью, заглушили голос совести, потворствовали эгоизму. Люди соглашаются жить для самих себя. И сатана доволен! Соблазняя их надеждой на мирское могущество, он приобретает власть над их душами.

Мы можем сопротивляться искушению так же, как и Христос. Он победил подчинившись и доверившись Богу. Сатана трепещет и бежит прочь от самого немощного человека, который находит убежище в этом могущественнейшем имени.

Пройдя путь, которым должен идти человек, Господь открыл нам путь к победе. Он говорит: «Мужайтесь: Я победил мир» (Евангелие от Иоанна 16:33). Его победа является нашей победой. Иисус победил сатану Словом Божьим. С его помощью и мы можем сопротивляться искушению.

Читайте и перечитывайте Священное Писание с молитвой, питайте им сердце и душу, заучивайте отдельные места наизусть. И тогда в ежедневных сражениях с грехом Дух Святой сможет напомнить вам прочитанное и подсказать верное решение, чтобы каждый день был для вас днём победы.

Подготовила Ирина Руканова

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2020 г.