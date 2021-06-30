Почему Бог не остановит насилие?

В одной книге описан такой эпизод. Собрались люди, вышли в поле и бросили вызов Богу. «Если Ты существуешь, — сказали они, — то почему в мире царит такая жестокость: сколько войн и убийств, насилий и грабежей?» Бог спросил: «А вам самим это нравится?» «Нет, конечно». «Но ведь Я вам дал свободную волю, зачем же тогда вы воюете, насилуете, грабите?»

Обвинители

Человеку свойственно искать виноватых. Наша прародительница Ева, вкусив запретный плод, обвинила во всём змея, Адам свалил вину на Еву и Самого Бога, Который дал ему жену. Это желание найти «крайнего» живёт и в нас, потомках первой четы. Когда виновник бедствия неочевиден, камни летят в Бога. Именно Его обвиняют во всех неприятностях.

Жестокий Бог?

Библия говорит нам о добром Создателе, Который превратил Землю в Эдемский сад. Господь создал законы природы, которые приносят гармонию в этот мир. Этот же Бог признаётся нам в любви, называет нас детьми, плачет о наших грехах и, наконец, идёт на невообразимую жертву: чтобы спасти нас, отдаёт Иисуса, Своего любимого Сына. Скептики опять кричат: «Что за жестокий Бог! Отдал Своего Сына на смерть!» Бог выбрал быть жестоким к Себе, но милостивым к нам. И даже после этого обвинения в Его адрес не стихают.

Свободная воля

Почему же Бог, если Он всемогущ, не сделает так, чтобы больше не было зла? Почему не заставит людей быть добрыми, жить в мире и любви?

Представьте себе, что вы гипнотизёр и хотите, чтобы ваши дети слушались и любили вас. Для этого вы приводите их в состояние транса, в котором они не способны ни к какому разумному выбору, и приказываете: «Сядьте, встаньте!» «Ешьте!» «Перестаньте есть!» «Молитесь». Представьте, как дети повинуются вам. Они будут делать всё по вашей программе: есть, любить, молиться. Но понравилось бы вам такое послушание, порадовала бы вас такая любовь? Вряд ли.

Мы созданы по образу Бога (Бытие 1:27), и Он дал нам свободную волю выбирать, как поступать, и принимать моральные решения. Но часто бывает, что мы принимаем эгоистичные и безнравственные решения. Когда такое происходит, кто-то обязательно страдает. Страдания — результат человеческого выбора.

Свет и тьма

Не существует холода, но существует тепло как источник энергии. Мы измеряем температуру по количеству тепла, а не по количеству холода. Бог не создавал тьму, Он создал свет. И тьма наступает там, где отсутствует источник света.

Не существует зла самого по себе, но оно есть отсутствие добра. Бог — источник света и добра, и зло наступает там, где нет присутствия Бога. Когда-то прекрасный небесный ангел восстал против власти Бога и отвернулся от Него. Так во Вселенной зародилось зло. Этого ангела мы называем теперь «дьяволом» и «сатаной», то есть противником.

Праведность Бога и превосходство человека

Спрашивая «Если Бог всемогущий и добрый, то почему Он допускает зло?», мы задаём неправильный вопрос. Он должен звучать так: «Как святой и праведный Бог, зная о зле, которое мы совершили сегодня или вчера, до сих пор терпит нас?» Если не задавать себе вопрос таким образом, то мы просто избегаем ответственности за грех. Мы считаем, что проблема в Боге, а не в нас самих. Когда мы спрашиваем «Почему Бог допускает зло?», мы задаём вопрос с позиции человека, убеждённого в собственном превосходстве над Богом, словно мы морально состоятельнее и больше понимаем в жизни, чем Он.

Истинная проблема

По сути дела, проблема существования зла и страданий — в нас. По своей собственной воле Адам не послушался Бога. По своей собственной воле молодая девушка начинает курить, а молодой человек соблазняет её к блуду. Мы судим о Боге по тому, как Он реализует наш список желаний. Если что-то идёт не по нашему сценарию, мы тут же обвиняем Бога. Господь допускает зло в мире, потому что, уничтожив зло, Ему пришлось бы уничтожить и нас, так как все мы по природе своей порочны из-за греха.

Бог ждёт тебя

Сущность Бога в том, что Он всемогущий и, в то же время, любящий. Он надеется до последнего. Он верит в тебя, даже если ты не торопишься верить в Него. У Него готово возмездие нечестивым, но Он страстно желает, чтобы в их числе не было тебя. Злу непременно будет положен конец. Библия говорит: «А нынешние небеса и земля… сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков… Не медлит Господь [исполнением] обетования, как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 послание Петра 3:7, 9).

У нас не всегда есть ответы

В Библии описана история доброго и богобоязненного человека по имени Иов. Он в один день потерял детей и имущество, а сам покрылся проказой. Друзья, пришедшие утешить его, говорили много правильных слов в защиту Бога. Но страдальцу от их речей легче не становилось. Иов задавал Богу вопросы и требовал ответов. Иов не знал того, что знаем мы: его страдания были допущены для укрепления его собственной веры и как свидетельство всем небожителям, что есть на земле те, кто готов принять от Бога всё, даже если оно им не нравится. Именно это и есть доверие, вера. Кстати, у истории про Иова счастливый конец.

Всякое препятствие делает нас сильнее. Ни одному ребёнку, который учится ходить, не придёт в голову мысль, что неуклюжие падения — это придуманное Богом зло. Боль при падении заставляет проявлять осторожность, а боль при ожоге бережёт тебя от опасности огня. Муки совести и горечь одиночества необходимы для тренировки духовных сил и нравственного величия. Душевная боль заставляет принимать взвешенные решения и ставить правильные цели. Как заметил мудрый Соломон, «сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше» (Библия, книга Екклесиаста 7:3).

Зло не будет существовать вечно

Бог заверяет нас, что настанет день, когда Он отрёт «всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Библия, книга Откровение 21:4). Господь умоляет нас потерпеть: «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное; ибо ещё немного, очень немного, и Грядущий придёт и не умедлит» (Библия, Послание евреям 10:36, 37). Теперь же Господь приглашает нас принести все печали к Нему: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).

Нам нет нужды сиротствовать при живом Отце. Мы можем выплакать Ему всю печаль, поведать самое сокровенное. Да, Он и так всё знает, но Он ждёт нас, как добрый отец ждёт своего ребёнка, чтобы утешить, чтобы все маленькие беды маленького человека растворились в большой любви. Бог — этот Тот, для Кого нет безвыходных ситуаций. Может, тебе к Нему? Может, хватит уже злиться на Бога? Разожми кулаки и приготовь руки для объятий. Есть Тот, Кто поймёт и поможет. Ты не одинок. И зло не вечно.

Сергей Рягузов

Газета «Сокрытое Сокровище» июнь 2021 г.