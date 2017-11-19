Реформация обусловила комплексный взгляд медицины на человека

О влиянии Реформации на состояние медицинской науки и практики рассказывает Алексей Опарин — доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой терапии, ревматологии и клинической фармакологии Харьковской медицинской академии последипломного образования.

– Медицина до и после Реформации: как она изменилась?

– Чтобы по достоинству оценить, что Реформация сделала для развития медицинской науки и практики, мы должны в первую очередь себе чётко представлять и обрисовать, что собой представляла медицина в дореформационный период.

Если мы с вами возьмём медицину средневекового города, то она представляет собой очень плачевное состояние. Первое – это отсутствие элементарной личной гигиены. Сегодня мы привыкли слышать сказки о прекрасных принцессах, о прекрасных принцах, но, если бы мы узнали, что прекрасная принцесса мылась в год один, в лучшем случае два раза, то наше отношение к прекрасной средневековой принцессе несколько изменилось бы. Чуть позже мы с вами увидим, что это, скажем так, презрение к элементарным правилам личной гигиены отнюдь было не случайным в средневековом обществе.

Второе – полное отсутствие санитарии средневекового города. Чтобы это проиллюстрировать, можно привести такие примеры: первая самая элементарная вещь, с которой сталкивался каждый житель средневекового города – это базар. Понятие разграничения торговли на базаре, где продают овощи, фрукты, мясо – не существовало вовсе. Поэтому, здесь же на базаре, животных потрошили, чистили рыбу, здесь продавали овощи, фрукты, которые, придя домой жители средневековых городов, как правило, не мыли. Отсюда можем себе представить, что возбудители самых различных самых экзотических инфекций и болезней очень широко были представлены в средневековом городе.

Третья особенность состояла в том, что средневековый город не имел канализации. Отсутствие канализации, с одной стороны, являлось очень существенным фактором, который так же способствовал распространению самых различных заболеваний, как заболевания с точки зрения эпидемоологии и личной гигиены человека.

Следующая особенность средневекового города была в том, что вывоза мусора не производилось вовсе. Мусор выбрасывался прямо на улицу из окон или дверей. Поэтому средневековая улица особенно осенью и весной представляла собой своеобразное болото, которое состояло из самых различных помоев.

Следующей особенностью состояния средневекового города – крайне высокий показатель эпидемий. Таких эпидемий, как были в эпоху средневековья, более не существовало ни в один период истории человечества. Помимо двух страшных эпидемий чумы, которые были в VI и ХIV веке, соответственно. Эпоха средневековья характеризуется бурным развитием таких страшных заболеваний как проказа. Одновременно с этим в эпоху средневековья становится поистине торжеством самых различных нервно-психических заболеваний. «Пляска святого Витта», «тарантизм» – это те заболевания, которые охватывали средневековое общество, и суть их состояла в том, что огромное количество людей впадало в странный, до сих пор не объяснимый с научной медицинской точки зрения, транс. Пребывая в этом трансе, в течение очень длительного времени, люди танцевали до полного изнеможения, а порой до смерти, провоцируя массовую истерию и психоз.

Одновременно с этим, эпоха средневековья характеризуется крайне высокими показателями детской смертности, крайне низкими показателями качества жизни.

– Какие есть исторические доказательства антисанитарии средневековых городов?

– Хроники сохранили известие о том, что однажды король Франции Филипп II Август упал в обморок в тот момент, когда он открыл окно своего дворца и ветер подул со стороны города. Запах, действительно, был нестерпимый.

Примечательно, что, рассматривая средневековые гравюры, мы можем видеть людей, у которых крайне длинная обувь с очень длинными носками. Это было не случайно. Это обувь, которая внешне напоминала лыжи, была изготовлена с целью, чтобы люди могли ходить по грязи, которая царствовала на улицах средневекового города: они по ней действительно, скользили.

– Как люди того времени объясняли возникновение болезней?

– Что касается позиции церкви: она учила, что человек состоит из бессмертной души и грешного тела. Чем больше человек лелеет грешное тело, тем он больше потворствует греху. Поэтому к телу было крайне отрицательное отношение. Отсюда отсутствие личной гигиены, о которой мы говорили, и нежелание бороться с любыми заболеваниями в принципе. Болезнь – это наказание от Бога. Поэтому единственный путь лечения болезни – это молитва.

Вторым путём, как объясняло средневековое общество понятие «болезнь» – это была одержимость, следовательно, нужны были особые молитвы от одержимости.

Третья причина болезни, как объясняла средневековая медицина – это неблагоприятное расположение звёзд. Здесь нужно было обращаться к астрологу.

Средневековая медицина учила, что в крови находится душа, следовательно, пролитие крови является страшным грехом. Средневековая церковь полностью запрещала развитие хирургии. Примечательно, что хирургия официально стала наукой только в 1737 году. До этого ни один медицинский факультет не готовил хирургов, а хирургией занимались банщики и целители.

Подводя итог состоянию медицинской науки и практики в эпоху средневековья, можем сказать, что это было полное господство суеверий, алхимии, астрологии, магии и оккультизма. Единичные представители медицинской науки во времени сияют подобно очень маленьким звёздам в этом очень тёмном и мрачном небосклоне средневековья, оттеняя собой эту мрачную страшную эпоху.

– А кого можно привести из тех, кто сиял?

– В первую очередь обращают на себя внимание арабские врачи, ведь арабская медицина в эпоху средневековья являлась самой передовой медициной того времени. Из европейской медицины мы можем назвать только единичные имена, о которых нам практически ничего не известно. Известны какие-то небольшие детали их жизни и деятельности. В отношении арабской медицины можем сказать, что это была самая развитая медицина на период средневековья, которая обладала прекрасными больницами и системой аптек.

– Какой был толчок к тому, чтобы пошёл процесс?

– Медицина эпохи средневековья базировалась на учениях средневековой церкви. Ее же с одной стороны базировалось на антибиблейских доктринах, о бессмертии души в первую очередь, что нас интересует с точки зрения медицины. Одновременно с этим церковь широко впитала в себя различные языческие верования, учения, открыв тем самым дорогу оккультизму и магии.

Только реформирование системы церкви, могло дать толчок для развития науки. Именно это происходит в эпоху Реформации. Реформаторы начали с того первичного, на чём зиждется человеческого общества, а именно с его духовного состояния. Это был с одной стороны протест против союза церкви и государства, когда церковь стала послушным орудием в руках государства. С другой стороны, это был протест против антибиблейских доктрин, которые вплелись в христианское вероучение. Отвержение этих антибиблейских доктрин о бессмертии души, о том, что магии и оккультизму не может быть места в христианском обществе, они привели к тому, что медицина с себя скинула эти цепи, которыми её обвязывала средневековая церковь.

Реформация, освободив человеческий ум, разум от всех этих средневековых предрассудков, познакомив его с чистотой библейского учения, познакомив с тем, что религия не является противопоставлением науки, а наоборот, всегда помогает её формированию, привело к тому, что открылись двери развития медицинской науки и практики.

Сразу после Реформации, начатой в 1517 году, происходит бурный всплеск и подлинное развитие медицинской науки. В течение буквально последующих десятилетий образуется и основывается подлинная научная микробиология, анатомия, физиология, начинает формироваться клинические дисциплины.

– Какие выдающиеся открытия в области медицины были в эпоху Реформации?

– В период Реформации были сделаны все открытия, которыми обладает современная медицина, начиная от строения клетки, функций нервной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, дыхательной и т.д. Если мы возьмём то, что было известно науке до Реформации, то это будет составлять одну сотую процента от того, что было сделано в эпоху Реформации. Сегодня любое направление в медицине своим рождением обязано Реформации, любые изучения тех или иных звеньев современной медицины были начаты в эпоху Реформации.

– С чем связано присутствие мистицизма в современной медицине?

– Мы знаем, что длительное господство средневековой церкви особенно в странах западной Европы привело к дискредитации понятия Бога и христианства в глазах людей. Инквизиция, крестовые походы рисовали в глазах людей очень мрачного жестокого Бога. Как это часто бывает, стрелка маятника начала качаться от религиозного фанатизма к полному атеизму и неверию. Финалом этого процесса становится французская буржуазная революция 1789 года, в результате которой фактически провозглашался атеизм в качестве государственной религии. Атеизм всегда за собой влечёт мистические учения. И это не случайно. Ибо, отвергнув христианское понимание духовной жизни человека, атеизм должен предложить что-то взамен. И этим «взамен» всегда выступает мистицизм.

Поэтому, не случайно начиная со второй половины 18 века, начинают формироваться такие направления как гомеопатия, гипноз (тогда он назывался месмеризм), спиритизм и другие оккультные направления, которые, к сожалению, доживают до нашего времени, и сегодня предстают в таком полунаучном одеянии.

– Стоит ли верить или нет?

– Если брать с медицинской точки зрения, данное направление представляет собой полное шарлатанство, они никак медицински не подтверждены. Некоторым больным, действительно, вроде бы помогает. Но это больше обусловлено так называемым эффектом «плацебо», когда человек получает какой-то препарат, в котором на самом деле действующего вещества нет. Психологически человек понимает, что он вроде бы лечится и ему становится легче.

Второй эффект связан с тем, что многие заболевания имеют в своей основе расстройство нервной системы – психологическое воздействие на таких больных играет большую роль, а эти врачи его используют очень широко.

И третье, самое главное, если мы рассматриваем медицину с точки зрения библейской философии, мы понимаем, что есть сила добра и зла. И силы зла очень сильно воздействуют на человека, в том числе через данные «методы лечения».

– Что можно сказать об уровне современной медицины, развития, известных личностей в Харьковской?

– Область славится очень многими выдающимися врачами нашего времени. Об этом говорят многие названия улиц. Например, Шатиловка, профессор Шатилов, профессор Гиршман, улица Гиршмана, профессор Лямбль, один из крупнейших учёных, который открыл микроорганизмы лямблии.

Также можно выделить многих выдающихся учёных нашей современности: академик Любовь Малая, которая является основателем Института терапии. Все прекрасные достижения, достигнутые в медицине в период Реформации, были приняты украинскими врачами нашей современности, Харькова. Изучая биографию этих людей, Гиршмана, Шатилова, видим, что это были великие врачи.

– В современности: уходит ли медицина от библейских принципов?

– На сегодняшний день на Западе и у нас очень бурно развивается такое направление медицины как психосоматика. Она говорит о том, что мы не должны лечить болезнь отдельно от больного и учитывать, что на течение заболевания большое влияние оказывает характер больного, особенности его типа личности, его семейное, социальное окружение. В этом мы видим очень чёткий библейский принцип, который говорит, что человек состоит из духа, души и тела, и мы должны комплексно рассматривать всего человека. Врачи в процессе лечения, должны обращать внимание на состояние физического здоровья и социального окружения больного. Безусловно, в этом мы видим прямое наследие Реформации.

Беседовала Наталья КОПЫЛОВА

Исчточник: adventist.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2017 г.