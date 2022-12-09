Почему я люблю субботу

«Мама, я так люблю субботу! И тебя по субботам», — улыбается дочка. В нашей семье суббота — это особенный день. После захода солнца в пятницу мы прекращаем обычные дела, и наступает необыкновенная атмосфера покоя и мира. Даже я детям не страшна: не усажу за уроки, не заставлю играть гаммы, не попрошу пропылесосить. Мы отдыхаем.

Ужин вечером в пятницу — это отдельная тема. Непременно что-нибудь вкусненькое — то, что ешь не каждый день. Потом чтение в кругу семьи. Сначала Библия (сейчас мы читаем Евангелие от Луки), затем книга по выбору детей. Вечера осенью и зимой длинные. Дети успевают порисовать, поиграть на музыкальных инструментах (уже не то, что задал учитель, а к чему лежит душа). Я добираюсь до хорошей книги… В субботу мы всей семьёй идём в церковь, проводим день в обществе верующих: вместе молимся, поём, обедаем, гуляем, готовимся к благотворительным программам, размышляем.

Даже в нашем небольшом городке есть группа христиан, для которых суббота — день особенный. Мы просто прочитали 10 заповедей так, как они записаны в Библии. Четвёртая заповедь (самая длинная и подробная) звучит так: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и всё, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его» (книга Исход 20:8–11).

В Библии воскресенье — это первый день недели, суббота — седьмой. Христа распяли в пятницу, торопились с погребением, потому что наступала суббота (а евреи очень ревностно относятся к этому дню); седьмой день Христос покоился в могиле, а утром первого дня Он воскрес. Многие христиане, чтобы отмежеваться от иудеев, стали праздновать воскресенье вместо субботы. Но от Бога такого повеления не было. От сотворения мира (когда ещё не было евреев) до установления Царства Божьего и далее суббота как часть Закона Божьего остаётся неизменной.

«И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Библия, книга Бытие 2:2, 3).

«Субботы Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» (Библия, книга Исход 31:13).

«Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречётся в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея 5:17–19) — слова Иисуса.

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Моё на поклонение, говорит Господь» (Библия, книга пророка Исаии 66:22, 23).

Если сказать честно, то с субботой много проблем. Во всяком случае, у тех, кто живёт не в Израиле. С человеческой точки зрения, удобнее найти тысячу причин, чтобы оправдать нарушение заповеди о святости субботнего дня. Как, например, прекращать все дела с закатом солнца в пятницу зимой, когда ещё в разгаре рабочий день, когда школьники ещё учатся? А у кого-то не только пятница, но и суббота учебная и рабочая. Вот и придумали благородную причину: «Работать никогда не грех». Звучит успокаивающе, но Бог сказал по-другому. Он сказал, что есть один день, в который грех заниматься обычными делами. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днём Господним, чествуемым, и почтишь её тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — то будешь иметь радость в Господе…» (Библия, книга пророка Исаии 58:13, 14).

Люди придумали свои правила. Например, 29-е правило Святого Поместного Лаодикийского Собора гласит: «Не подобает христианам иудействовати, и в субботу праздновати, но делати (т. е. работать) им в сей день: а в день воскресный преимущественно праздновати, аще могут, яко христианам. Аще же обрящутся иудействующие: да будет анафема от Христа».

То есть соблюдение одной из Десяти заповедей люди назвали иудействованием и грозят анафемой тем, кто будет верен Закону Божию. Христос же говорил: «Тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого… И сказал им: хорошо ли, [что] вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё предание?» (Евангелие от Марка 7:7–9).

Давайте будем честны. Если спросить священников: «Почему нельзя убивать?», они отошлют вас к Десяти заповедям, одна из которых гласит «Не убивай». Если спросить, почему имя Божье нельзя употреблять всуе, то ваше внимание обратят на третью заповедь. «Почему нужно почитать родителей?» — и верующие сошлются на пятую заповедь. «Почему зависть — это грех?» — читайте об этом в десятой заповеди. Но как только дело доходит до субботы, то почему-то это называется иудействованием и осуждается. Не странно ли? Почтение к родителям согласно пятой заповеди — это иудействование? Супружеская верность и крепкая семья — это иудействование? Жизнь без посягательства на чужое (не кради) — это иудействование?

Заповедь о субботе — это самая пренебрегаемая заповедь, на которую ополчился почти весь христианский мир. Печально, тем более, что заповедь эта — единственная, начинающаяся со слова «помни». Бог говорит: «Помни», а весь мир забывает.

А я не хочу забывать. Да, не на всякую работу я могу устроиться. Да, приходится решать вопросы с образованием детей. Но все эти сложности меркнут по сравнению с благословениями, которые приносит послушание Богу. Какими бы ни были обстоятельства, сколько бы работы ни навалилось, мы делаем остановку во времени, «и пусть весь мир подождёт».

Суббота — это особенное время, когда Господь обращается к нашим сердцам, врачует наши души. Сядет солнышко в пятницу, и гонка прекратится, будет особенный, радостный и светлый день. День, который Господь повелел помнить.

«Мама, я так люблю субботу!» — как я рада это слышать! И я очень люблю субботу — этот островок мира в бушующем море. День, подаренный людям от сотворения мира Тем, Кто создал человека и лучше знает, что хорошо для него. Позднее, при Моисее, Бог Сам запишет заповедь Своим перстом на камне — на века. И пусть люди хоть тысячи новых постановлений придумают, для меня важнее то, что сказал Бог.

Если вы желаете соблюдать все Десять заповедей, помолитесь словами псалмопевца Давида: «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи; не постыди меня. Потеку путём заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце моё. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал её» (Библия, книга Псалтирь 118:31–35).

Любовь Вологина

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2022 г.